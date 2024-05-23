省港大罷工明年百周年 康文擬辦講座加深認識

「省港大罷工」明年100周年紀念，政制及內地事務局長曾國衞書面回覆立法會議員質詢稱，康文署計劃明年舉辦講座等公眾及教育活動，加深市民對歷史認識，並正探討舉辦百周年展覽建議的可行性。他又稱，愛國主義教育工作小組正邀請各界就如何有效推動愛國主義教育提出建議，稍後會整合意見和考慮。



「香港海防博物館」9月將改成「香港抗戰及海防博物館」，加強推廣抗戰歷史等。文化體育及旅遊局副局長劉震在立法會回覆議員口頭質詢稱，博物館會利用專題展覽廳定期舉辦與抗戰相關的專題展覽，並與內地有關單位進行更多合作，又稱日後將突顯現時較零散的東江縱隊港九獨立大隊展品。