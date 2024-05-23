省港大罷工明年百周年 康文擬辦講座加深認識

「省港大罷工」明年100周年紀念，政制及內地事務局長曾國衞書面回覆立法會議員質詢稱，康文署計劃明年舉辦講座等公眾及教育活動，加深市民對歷史認識，並正探討舉辦百周年展覽建議的可行性。他又稱，愛國主義教育工作小組正邀請各界就如何有效推動愛國主義教育提出建議，稍後會整合意見和考慮。
「香港海防博物館」9月將改成「香港抗戰及海防博物館」，加強推廣抗戰歷史等。文化體育及旅遊局副局長劉震在立法會回覆議員口頭質詢稱，博物館會利用專題展覽廳定期舉辦與抗戰相關的專題展覽，並與內地有關單位進行更多合作，又稱日後將突顯現時較零散的東江縱隊港九獨立大隊展品。
港澳辦主任夏寶龍月初會見文體旅局長楊潤雄，提出要樹立「香港無處不旅遊」理念。楊潤雄接受報章訪問稱，特區政府正構思成立專責小組，由政府內部和業界專家深入討論及推展重要項目，舉例指電影可帶動旅遊，如搭電車由專人介紹沿線取景地。
學者憂盛事過多市民或不著意
另外，政府周二公布香港盛事年表，預告今年6至12月會有超過100項活動。立法會議員江玉歡在一個電台節目直言，已不想爭辯是否表內每項活動也屬於盛事，但認為太多盛事會失去焦點，希望未來可集中宣傳數項時間較長的盛事。
香港恒生大學市場學系助理教授鄺家麒在同一節目稱，市場學上聚焦和定位很重要，又以「狼來了」比喻市民聽得太多便會覺得盛事是平常事，不會特別著意。