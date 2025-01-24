看到海外兒童健康成長 宣明會助養人︰滿足感是無價寶

香港是先進而物質豐盛的社會，一般人很難想象到，地球的另一國度，仍然有人過著無自來水、家居遭颱風摧毀而無錢修葺的生活。李婉君(Jacqueline)和房志剛(Kenny)透過宣明會的助養計劃，助養一些生活環境惡劣貧窮地區的小朋友。兩人分別有逾20年和十多年的助養經驗，對他們而言，能夠陪伴和見證小朋友健康成長，那份滿足感是無價之寶。 Jacqueline憶述，當年畢業後剛踏入社會，希望參與一些慈善工作，碰巧透過在宣明會工作的朋友，認識到該會的慈善工作，隨後便開始助養了首名小朋友，距今已25年，總共助養過十多名小朋友。期間，Jacqueline會和自己兩個兒女分享助養經歷和來自小孩的信件。耳濡目染下，現年23歲的女兒了解到助養的意義，也毫不猶豫地加入助養計劃。

Jacqueline助養的其一個小男孩來自柬埔寨，她更曾在2019年1月和去年1月，兩次到當地探訪該男孩和家人。在探訪前，因對當地情況不了解，讓她擺了一個小烏龍。她憶述，2019年出發到柬埔寨前，除了購買一大堆玩具打算送給對方，還特意購買了兩個保溫壺，給他的父母「落田」使用。誰知到達當地後，從男孩媽媽口中得知，家中無沒有自來水，需要每星期踏單車兩次去取水。這小小的烏龍令她明白，幫助非只是金錢和物質，更重要是了解對方需要。 Kenny則於2013年起助養首位小朋友，至今助養了兩名小孩。Kenny是傷殘人士，父母照顧下他接受最好的教育和給予醫療支援。在愛的環境長大下，他明白到縱然人生有障礙，但只要願意給予對方機會，便可擁有豐盛人生。早年在外國居住和工作的Kenny，碰巧當年回港期間，遇到宣明會的街站宣傳，而自己又欲助養，隨後展開助養旅程。

探「囡囡」遇颱風家園毀 捐鋅片助蓋屋 Kenny去年5月更隨宣明會到孟加拉，探訪助養的小女孩。惟當時遇上了百年一遇的颱風，女孩家的屋頂都倒塌，而當地多處水浸，但小女孩一家人依然排除萬難去見Kenny，小女孩更主動牽起他的手。他形容「當刻好溫暖，感覺兩人交集更深。」後來得悉小女孩的家人需要鋅片修葺屋頂，他便向宣明會捐錢協助其家人重建家園。 兩人最開心的，是見證助養的小朋友一天天長大。Jacqueline表示，第二次探訪小男孩時，知悉他們一家生活環境有改善，「感覺幾圓滿。」Kenny則稱，多年的助養經歷，令他深有體會到施比受更有福。「小朋友最初不懂寫字，到開始識畫畫、寫信，學英文。」