看淡市道？ 維園年宵攤位競投開鑼 4快餐檔位兩底價成交 最貴18.2萬 較去年跌17%

本港消費市道令人擔心，而一向被視為「經濟寒暑表」的維園快餐攤檔昨率先競投，其中兩個快餐檔位，由同一人以「一口底價」投得；而以最高價18.2萬元成交的快餐攤檔，亦較去年跌17%。濕貨攤位相對競爭較熱烈，有檔主花7萬元搶得經營了廿年的檔位，但不少檔主都看淡市道，只望能「打個和」。食環署指，成交價反映市場現況，會繼續觀察定價情況。

2025年農曆年宵市場於明年1月23至29日、一連7日在15個地點舉行。規模最大的維園年宵市場395個年宵攤位，昨起至周四(24日)在荔枝角政府合署分批作公開競投。當中包括昨首日競投的175個濕貨攤位(底價6,530元)，以及4個底價為120,470元的快餐單位；之後還有50個大型乾貨攤位(底價12,810元)，166個普通乾貨攤位(底價8,540元)。撇除今年新增的大型乾貨攤位，其餘攤位底價與去年相同，均約為2019年競投底價的六成。 快餐攤檔最高成交價低疫情前65% 一向受人注目的維園快餐攤檔昨率先競投，近天后出入口的快餐攤檔A和B檔位由同一人以「一口底價」投得，惟相關人士拒絕受訪。至於最貴的檔位則近銅鑼灣出口、經11口叫價後，以18.2萬元成交，較去年最高的22萬元，跌17%；更比疫情前2019年的最高成交價(52萬)跌65%。餘下另一個近銅鑼灣出口快餐檔位，則以18萬元成交。 以最高價投得快餐檔位的吳先生表示，滿意成交價錢，稱比去年逾廿萬元低。他續稱競爭者明顯減少，估計行家因市道欠佳不想擺檔；自己則在去年錄得微營利，且因自讀中學時便參與年宵，對其有情意結，故必定會參加。吳先生又透露，會沿用去年店舖布置，聘請數十人，出售燒賣、魷魚、雞軟骨等小食，價錢介乎20至30元一碗，並會以放鬆心態面對銷情。

濕貨檔位7.5萬元成「標王」 濕貨攤檔競投氣氛非常激烈，最貴檔位以7.5萬元成「標王」，是臨近高士威道出口的286號檔位，王先生與另一位打算製造連位的競投者「激烈較量」21口價後，終投得檔位。「貴都唔緊要，最緊要熟客搵到」，王先生表示，過去二十多年都在相同位置擺檔，因此絕不會放棄檔位。王先生透露會出售櫻花、富貴子等外國花，約200至300元一枝；今年預留10萬元成本參與維園年宵，相信港島區客人消費力向來較屋邨客高，平均消費額達2千至3千元，估計最終起碼可以「打個和」。 出售蘭花的陳生則以2萬多元投得4個連檔位，幾乎全部以低價得手，但認為價位不盡理想，「舖租計埋收入回唔到本」，但由於維園年宵是本地花農清貨的黃金機會，今年仍參與。他續指，去年年三十晚的生意非常差「連人工都俾唔到」，預計市道仍受港人出外旅遊影響，「唔係飛去外國就返大陸，留喺香港嘅就係去唔到嘅窮人。」 至於維園常客「蘭花大王」楊小龍就表示，「唔係轉角位都要過萬蚊，黐線」，原打算分散競投十個檔位，但最終15萬元僅投得7個檔位， 最貴高達4.4萬元。 取消主題檔位非因反應欠佳 被問到有兩個快餐檔位以底價成交。食環署高級總監許素卿表示，成交價反映市場現況，除了有底價的情況，也有高於底價的投標價，署方會繼續觀察定價情況。至於取消主題檔位，許素卿表示，並非因為相關檔位反應不佳而取消相關安排，而是想展商提供更多元的產品。她續指，往年收到乾貨檔主反映，希望有更多空間，因而增設大型乾貨檔位。食環署昨晚發稿，指昨日競投吸引接近470名市民到場，共有175個濕貨攤位及4個快餐攤位經競投後全部租出，濕貨攤位的成交價由6,530元至75,000元不等，平均競投價為20,316元；濕貨攤位的最高成交價為75,000元，接近底價6,530元的11.5倍。總成交額為3,555,258元，而去年則為5,182,204元；4個快餐攤位的成交價由120,470元至182,000元，平均競投價為150,735元。