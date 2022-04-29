看準漏洞｜爆竊迷你倉 盜70萬財物 2男女涉十案提堂

港人住宅空間有限，部分人會租用迷你倉放置心頭好或轉季衣物，賊人看準部分迷你倉以智能管理，未必有人全天候駐場，潛入單位「爆格」。警在2至4月期間，接獲共10宗迷你倉爆竊案，失物總值約70萬元，日前拘捕2人，涉嫌爆竊、販運危險藥物及藏有工具可作吸食毒品，案件於昨在觀塘法院提堂。

賊人涉以工具爆開迷你倉大門，再破壞租戶租用迷你倉鎖頭掠去倉內財物，2至4月最少發生10宗迷你倉爆竊案，當中3個位處觀塘。賊人偷去包括手袋、首飾、郵票、玉器及模型，總值70萬元，單一損失60萬元珍藏郵票。

警方早前接報展開調查，經情報分析後鎖定目標，於周二(26日)，在油麻地拘捕一名45歲姓黎男子及一名49歲姓許女子，並發現他們涉霸佔一些無人的迷你倉攞放贓物。

警方在被捕男女住所、租住的酒店房間及相關迷你倉起回部分贓物，並檢獲懷疑冰毒、包裝和吸食工具，估計有人將盜竊所得財物轉售圖利。

警方留意到迷你倉經營者為方便客人出入，會安裝電子拍卡系統及電子密碼鎖，並將卡交給客戶。東九龍總區防止罪案辦公室高級督察馮家恒(2圖左)呼籲，相關負責人應在迷你倉門口及走廊安裝閉路電視，避免直接將大門密碼告之租用人及定期派員巡視。市民應避免在倉內存放貴重物品，定期檢視財物。