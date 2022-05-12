真假難分｜冒牌波鞋仿真度高 放售貼市價 海關檢8萬件假貨值逾2200萬

小心網購收假貨！海關在過去兩周，偵破12宗走私及售冒牌貨案件，檢8萬件懷疑冒牌貨，估計市值逾2,200萬元，拘捕5人，涉嫌在網上售賣冒牌手袋、波鞋、手表等，部分冒牌貨售價更與正貨價相近。海關坦言波鞋仿真度高，需徵詢波鞋的商標持有人意見；檢獲冒牌手袋則質素較參差。海關呼籲市民購物要光顧信譽良好商戶。

偵破12宗案件，當中10宗貨物擬轉運到外地，包括歐美、中東、亞洲及非洲等地；其餘兩宗涉及本地快遞。被捕的4男1女，年齡介乎25至26歲，當中4名男子在觀塘一幢工廈開設的零售店舖被捕，分別是1名26歲店員及3名25歲的店主，另一名涉案女子則在荃灣一甲級寫字樓單位內被捕，相信是網店負責人。

行動於4月26日至5月9日期間進行，海關人員透過情報分析，鎖定及突擊搜查約30間分別位於元朗、青衣及葵涌的物流公司，檢獲約7.8萬件懷疑冒牌貨物，包括手錶、電話配件、太陽眼鏡和時尚配飾等，估計市值約2,100萬元。

海關在跟進物流公司的案件中，隨即進行兩次監控派遞行動，分別於4月26日在觀塘一工廈內一間零售店舖懷疑售冒牌運動鞋，檢獲約880件懷疑假貨，估計市值約96萬元，拘捕4名男子。據指該店開業3年，近日開始網店服務，版權及商標調查科版權及商標跨境調查組指揮官馮衛正指，在此店檢獲的冒牌貨平均售價貼近正貨價錢，加上手工較精細，海關行動前須先向版權持有人查詢，確定是冒牌貨後即行動。

至5月4日再於荃灣一甲級寫字樓單位拘捕一名25歲的收貨女子，並當場檢獲19件懷疑冒牌手袋和衣飾，市值約1萬元。

海關指，被捕女子於該寫字樓工作，並在社交平台開設網站，透過通訊軟件聯絡顧客，當收到訂單後再訂貨，經物流公司送到工作地方，再經速遞公司將冒牌貨寄予顧客。調查顯示，檢獲的冒牌貨物售價由數百至數千元不等，約是正貨價的一成。馮衛正指，檢獲的手袋及女裝鞋質素差，比較易分辨。

檢5200隻冒牌錶成本一千料售達1萬元

海關指，留意涉及高價值冒牌貨物案物有上升趨勢，估計持續新冠疫情影響全球物流運作，導致貨運成本上升，不法分子改為走私高價值冒牌物品到海外，以利潤抵銷運輸成本上升。如今次行動中，海關在元朗「拆貨場」檢獲5,200隻冒牌手錶，價值500萬元，是香港海關有紀錄以來最大宗冒牌手錶單一案件；該批冒牌手錶如果成功轉運外地，估計每隻可售5,000至1萬元。據了解每隻錶成本僅約千元。同時亦發現，不法分子會透過各種方法逃避追查，如為冒牌貨層層包裝加工如盒中盒，以及每隔一段時間轉移存貨地點。