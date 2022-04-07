真命天子｜特首選舉明朗化 各界支持李家超參選

特首選舉下月8日舉行，昨終有重量級人物公開宣布有意參選，令今屆選舉逐步明朗化。中聯辦昨早約見多名選委，據悉談及特首選舉，席間提到李家超將是特首選舉唯一候選人，呼籲他們支持。亦有選委引述中聯辦指，下任特首要有應變能力，應付外部勢力干預，人品正直及不容易被攻擊。

中聯辦昨早約見多名選委談特首選舉，包括港區全國人大代表黃玉山、全國政協常委唐英年和委員邱達昌等，亦有建制政黨派代表出席。有份出席會面的全國僑聯副主席盧文端(圓圖)表示，李家超是適合的人選，指李家超表現很好，有親和力，夠硬淨。他昨亦在報章撰文，指新任特首必須是一名在止暴亂、實施國安法中，經受考驗的愛國愛港人士，能頂住美英壓力的「鐵漢子」；又指在中美博弈的格局中，香港需要有一個硬淨的特首。盧文端表示，李家超在處理本港經濟方面可能較弱，但特區政府並非只由特首單打獨鬥，管治團隊是一個整體，相信他有司局長協助，仍能勝任。

組班補不足

全國政協委員、一國兩制研究中心總裁張志剛表示，支持李家超參選行政長官。張志剛表示，李家超優勢是長時間擔任公職，雖然以往經驗偏重在警隊、保安方面，其他方面需要補充，但目前不可能有人完備所有經驗，即使財金系統出身的人，在安全工作方面都要下工夫，最重要是團結各方面人才處理問題。他又表示，有志為香港的人，未來都會考慮加入政府。

行政會議成員、商界立法會議員林健鋒表示，李家超熟悉政府運作，為人有承擔，勇於解決難題，無論是2019年的社會事件或新冠疫情，均充分發揮領導才能，其中維護國家安全工作「硬淨」；又形容李行事果斷，有別於傳統公務員團隊按部就班的作風，正是香港現時最需要的領導人才。林健鋒認為李是下屆特首的合適人選。至於坊間有認為李家超較少接觸民生、經濟政策，他則認為在籌組班子上可補不足。

身兼行政會議成員、立法會議員的民建聯副主席張國鈞則於社交網站上表示，衷心期望新一屆的行政長官必須政治堅定及有所擔當，能夠為香港特區定下清晰正確的發展方向，帶領香港追回失落的光陰。他又指，在行政會議及立法會與李家超共事，對他於反修例風波展現的政治擔當、政務司長任內推動的多項抗疫措施時表現的堅決果斷、團結和應變能力尤其深刻，深信李家超是新一屆特首的合適人選，並將全力支持他參選。

商界方面，長江集團主席李澤鉅回應傳媒查詢時指，新一任特首的目標應要令香港安定繁榮，有安定的社會才能有繁榮的發展，並期望新特首令香港人可以住好些。