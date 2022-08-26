督察涉警總偷鮑魚 證人否認分發過程混亂

警察公共關係科(現稱公共關係部)30歲高級督察，前年涉在警總偷竊兩罐即食鮑魚，他否認盜竊罪，案件昨(25日)於東區裁判法院開審。負責分發鮑魚的公共關係科警長作供指，2020年有公眾捐贈45至50罐鮑魚予公共關係科；他同意分發物資無既定程序和無記錄，但否認分發過程混亂。

被告黃敬修(30歲)被控於2020年10月8日，在灣仔警察總部警政大樓11樓，偷竊屬香港警務處的2罐即食鮑魚。控辯雙方均同意指公共關係科的辦公室位於警總11樓，分別有公共關係策劃組、社交媒體傳訊組(SMC)、社交媒體傳訊組特別分組(SMC SD)及總務組的辦公室。公共關係科的職員均可自由進出辦公室，而被告案發時駐SMC。

警長蔡偉青指，2020年10月7日接收到公眾人士因警方2019年的「踏浪者行動」而捐贈45至50罐鮑魚。當日他負責收取及分發相關物資，將其中9罐交給SMC SD，並放於該組辦公室的3層櫃；其他的則放在SMC的辦公室，即時發給在場同事，餘下留在辦公室，讓稍後上班同事自行拿取。

控方指被盜的2罐鮑魚屬於SMC SD的9罐內。在辯方盤問下，蔡否認分發過程混亂，但同意無就此作記錄，「呢啲唔係政府物資，我哋無記錄㗎」。裁判官則關注，蔡放在社交媒體傳訊辦公室的鮑魚數量，較該組的人數多，蔡回應稱，沒有跟進每人取走的數目，又指被告當時是其直屬上司之一，有責任監察分發物資工作，但「佢從來無同我講呢樣野」，蔡指沿用前上司的做法。

蔡偉青表明，一般情況不會收取公眾捐贈的物資，亦無既定程序處理獲贈物資。至於會否有人取多於1罐鮑魚而無人阻止，蔡則稱，曾著SMC的同事要平均分鮑魚，但由該組同事作主，至於SMC SD的9罐鮑魚絕對屬於該組的同事。案件今日續審。