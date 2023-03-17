不少人忽略睡眠的重要，甚至認為睡得夠是浪費時間。然而睡眠不足可以影響身心健康，中大醫學院與16個國家或地區合作的研究更發現會增加染疫後出現「長新冠」的風險。藉今日(3月17日)世界睡眠日，研究團隊呼籲大家重視睡眠。
中大醫學院精神科學系助理教授陳銀燕博士表示，雖然每個人需要的睡眠時間不一，不過一般成年人亦建議每日要有7至9小時睡眠，兒童及青少年則瞓更多。「2012年的調查發現，本港有35%成年人在工作日睡眠少於7小時，到周末部分人更會推遲睡眠時間至半夜12時之後。」
減低疫苗保護力
早前已有不少研究指出，失眠、較短睡眠時間和輪班工作，會增加新冠病毒感染風險，若「中招」可帶來更嚴重症狀、較高風險出現重症，亦需要較長時間康復。失眠、睡眠質素下降是長新冠常見徵狀之一，中大醫學院精神科學系研究團隊與國際新冠睡眠研究小組(ICOSS)合作研究新冠疫情和感染如何影響睡眠。結果發現，接種了兩劑mRNA疫苗的人士當中，睡眠少於6小時者出現長新冠的風險是正常睡眠人士的2倍，較易有出汗(1.73倍)、關節和肌肉痛(1.67倍)。陳銀燕指，「簡單來說，疫苗對於長新冠的保護力，在睡眠時間短的人士身上會較低，這證明了充足和優質睡眠的重要。」
晝夜節律紊亂
研究另外發現，疫情期間失眠和晝夜節律紊亂情況普遍，17.4%人更到達失眠症的診斷標準。經濟負擔、獨居或與5人以上同住均為風險因素。值得注意的是，有晚睡偏向的人睡眠問題增幅最多，日常更晚睡晚起、睡得多卻質素更差、失眠問題更重，還有惡夢和白天嗜睡等。中大醫學院精神科學系副教授陳詠欣醫生補充，「另有研究指出，持續晚睡和失眠，可獨立導致青少年日間功能和情緒問題的發生，同時擁有兩個因素的話會帶來更大風險，因此除了充足睡眠，也應注意上床睡覺的時間。」
心血管病風險增
過往有指睡眠時間短與心血管疾病有關聯，但誰是因誰是果？2021年發表的一項研究終有答案。分析英國生物庫逾40萬人數據，包括基因數據，發現持續睡眠不足(少於或等於6小時)是心血管病風險的獨立致病因素，包括高血壓、心房顫動、肺栓塞、心肌梗塞等。中大醫學院精神科學系系主任榮潤國教授續指，「睡眠時間多於9小時看似與以上疾病都有關連，但結果顯示他們多因身體不適而需要更長睡眠時間。因此如果經常要睡覺，或反映身體潛在健康問題。」榮潤國最後提醒大家要重視睡眠，對身心都有益處。