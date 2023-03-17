不少人忽略睡眠的重要，甚至認為睡得夠是浪費時間。然而睡眠不足可以影響身心健康，中大醫學院與16個國家或地區合作的研究更發現會增加染疫後出現「長新冠」的風險。藉今日(3月17日)世界睡眠日，研究團隊呼籲大家重視睡眠。

中大醫學院精神科學系助理教授陳銀燕博士表示，雖然每個人需要的睡眠時間不一，不過一般成年人亦建議每日要有7至9小時睡眠，兒童及青少年則瞓更多。「2012年的調查發現，本港有35%成年人在工作日睡眠少於7小時，到周末部分人更會推遲睡眠時間至半夜12時之後。」

減低疫苗保護力

早前已有不少研究指出，失眠、較短睡眠時間和輪班工作，會增加新冠病毒感染風險，若「中招」可帶來更嚴重症狀、較高風險出現重症，亦需要較長時間康復。失眠、睡眠質素下降是長新冠常見徵狀之一，中大醫學院精神科學系研究團隊與國際新冠睡眠研究小組(ICOSS)合作研究新冠疫情和感染如何影響睡眠。結果發現，接種了兩劑mRNA疫苗的人士當中，睡眠少於6小時者出現長新冠的風險是正常睡眠人士的2倍，較易有出汗(1.73倍)、關節和肌肉痛(1.67倍)。陳銀燕指，「簡單來說，疫苗對於長新冠的保護力，在睡眠時間短的人士身上會較低，這證明了充足和優質睡眠的重要。」