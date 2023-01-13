盆菜店遭假專頁冒認賤價呃客　真店主「白狗當災」感無奈

年近歲晚，港人均喜歡在團年飯當日吃盆菜，取其盆滿缽滿的好意頭，而現時盆菜更多有送貨服務，十分方便。不過，屯門「四季盆菜專門店」今日(13日)向本報反映指，發現有騙徒竟盜用其店舖及盆菜相片，開設Facebook假冒專頁預售盆菜，並以「早鳥優惠」平價吸客。
假專頁以「早鳥優惠」賤價吸客
四季盆菜專門店負責人馮小姐透露，早前是客人通知，始知原來有騙徒利用其店名、地址、照片等資料，開設與其公司名字極為相似的Facebook專頁，假冒其專門店預售盆菜。而假冒專頁與正牌專頁唯一相異之處，僅為電話號碼不同。假冒專頁為手提電話；而正牌專頁則為固網電話。據了解，該假冒專頁以「早鳥優惠」可扣減200元賤價吸客，並規定客人需先預先過數，以騙得金錢。
而馮小姐追查下更發現，另有騙徒行騙手法相當狡猾，會以「騙上騙」手法，減低客人疑心。據了解，騙徒先偷取「四季盆菜專門店」新拍攝的盆菜照片，再假扮成另一盤菜館，開設一個Facebook專頁。及後，騙徒再「自導自演」冒充正牌盤菜館，扮踢爆該Facebook專頁為假冒，再「自稱」自己方為正牌盤菜館。惟事實上，兩個Facebook專頁均為假冒，並由同一騙徒假扮。
分辦真假專頁
真店主教路免受騙
馮小姐獲悉後，憂慮已有不少客人中招，又擔心有客人向假冒專頁購買後，到其門市取貨時會「冇貨畀」，令客人掃興之餘，自己商譽亦受影響。「目前已經有3、4個客過完數之後起疑，再同我講返，佢哋過數係畀個私人戶口，唔係公司戶口，細問之下終於證實被騙。」
為此，馮小姐亦在「四季盆菜專門店」專頁，以及盆菜關注組中向網民揭發事件，提防顧客受騙。
不過，據了解，目前該個假冒專頁已經刪除，電話亦已無法接通。以此案為例，馮小姐提醒客人，正牌盆菜店有實體店，會提供固網電話；而一般亦會提供貨到付款服務，故籲客人應先看清專頁開設日期以及過往食評，不用急著過數，以保障自己，食得精明。
「四季盆菜專門店」電話：2441-1436