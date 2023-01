知名商人兼馬主蕭澤偉被指前年在寓所內涉嫌2度非禮女傭,後來因事主離港未能協助舉證而獲撤回控罪。女事主重新返回香港工作後循民事途徑追討賠償,她昨入稟區域法院,向蕭索取收入、情感損失等逾28萬元,另要求他書面致歉和支付訟費。

欲以金錢換取申索人「做運動」

本案申索人為菲律賓籍Jane Gavina Mangabang,答辯人為67歲蕭澤偉。申索書指,申索人依照合約,2021年3月抵港後在男僱主,位於跑馬地雲地利道的寓所工作。2021年4月21日至22日晚上,答辯人多次性騷擾申索人,包括按摩其肩膀和手臂、摟腰擁抱她、親吻頭髮、嗅脖子、將勃起陰莖壓在其臀部、提出以金錢換取申索人在他面前「做運動」等。

申索人多次表明抗拒,例如稱:「No Sir」(不要)、「I am scared」(我很害怕)和反問「Why are you doing this?」(為甚麼你要這樣做?)。案發後翌日,申索人要求終止僱傭合約,並離開單位,至2022年1月26日向平機會申訴。