短中長期債券谷基建 政府︰北都發展重中之重

政府全力發展北部都會區。政府預計，北都工程加上其他基建工程，政府的基本工程開支將由去年預計平均每年約900億元，增加至未來平均每年約1,200億元。政府將增加發債用於基建投資，預計未來5年間，每年在「政府可持續債券計劃」和「基礎建設債券計劃」下，發行合共約1,500億元至1,950億元的債券。中期財政預測內，兩個債券計劃的合共借款上限將由現時的5,000億元，上調至7,000億元。政府消息指，未來5年將是工務工程高峰期，北都將是發展的重中之重，發債所得的款項料大部分用於北都發展。

此外，河套合作區香港園區今年將進入營運階段，第一期的首三座大樓租戶會在年內進駐，政府已預留37億元加快完成香港園區首期的基建及公用設施。預期園區全面發展完成後，對香港經濟的貢獻年達520億元，創造約5.2萬個職位。至於新田科技城正做總體規劃研究，料本年第三季完成，北區沙嶺10公頃土地改劃用途預計年中完成。

財政司長陳茂波指，繼續優先為北都投入資源，重點產業包括創科，利用河套合作區所提供大量創科用地推出新政策，促進創新要素跨境便捷流動。洪水橋/厦村新發展區會成為服務海內外企業的高端專業服務樞紐，會在口岸周邊布置高端物流用地；北部都會區預留約90公頃土地，發展「北都大學教育城」，包括第三所醫學院；因應北都的特色發展文體旅產業，包括推動生態旅遊。

政府今年將啟動元朗南新發展區第二期的工程，完成沙嶺數據園區用地的改劃程序，並會敲定牛潭尾以至新界北新市鎮和馬草壟的土地用途建議，北都在未來數年的房屋單位和產業用地將有可觀產出，為配合北部都會區的商業及創科發展會在區內物色合適地方，供興建會議和展覽設施。

陳茂波又提到， 北環線首期的古洞站項目經已動工，目標在2027年竣工，第二期的前期工程亦已展開，配合於2034年完成北環線主線的目標，年內會展開港深西部鐵路(洪水橋至前海)項目的勘查及設計研究，以及北環線支線的詳細規劃及設計。