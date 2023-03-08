短豬退役｜全港最後一部具備潛望鏡九巴今退役　高峰時期本港曾擁百輛

今次退役的「短豬」巴士，屬富豪超級奧林比安、10.6米的型號，適合途經狹窄灣多路段的路線；被稱為「短豬」是由於其英文名稱「Volvo Super Olympian」中「Super」 一字演變為「豬扒」，並因車身較同型號12米巴士短，而被巴士迷冠上「短豬」綽號。

「短豬」退役了！今日（8日）全港最後一部具備潛望鏡的九巴「短豬」正式退役，最後一次行駛日吸引多位巴士迷拍照留念。

高峰時期本港曾擁百輛

「短豬」巴士自2001年起服役，直至22年後的今日正式退役，高峰時期本港曾擁百輛。該巴士共可載客109人，分別為上層51人、下層26人及32個企位。

過往巴士大多行走2D、5D、7B、10號等等路線，而今次最後行走的路線為11D，來往樂富及觀塘碼頭，吸引不少巴士迷拍照記錄。