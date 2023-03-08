短豬退役｜全港最後一部具備潛望鏡九巴今退役　高峰時期本港曾擁百輛

「短豬」退役了！今日（8日）全港最後一部具備潛望鏡的九巴「短豬」正式退役，最後一次行駛日吸引多位巴士迷拍照留念。
「短豬」身長僅10.6米
今次退役的「短豬」巴士，屬富豪超級奧林比安、10.6米的型號，適合途經狹窄灣多路段的路線；被稱為「短豬」是由於其英文名稱「Volvo Super Olympian」中「Super」 一字演變為「豬扒」，並因車身較同型號12米巴士短，而被巴士迷冠上「短豬」綽號。
「短豬」照片：
高峰時期本港曾擁百輛
「短豬」巴士自2001年起服役，直至22年後的今日正式退役，高峰時期本港曾擁百輛。該巴士共可載客109人，分別為上層51人、下層26人及32個企位。
過往巴士大多行走2D、5D、7B、10號等等路線，而今次最後行走的路線為11D，來往樂富及觀塘碼頭，吸引不少巴士迷拍照記錄。
巴士迷為「短豬」留倩影：
全港最後一部具備潛望鏡的巴士
九巴指，當初為遷就機件位置，下層部份座椅改為橫排擺設，是九巴最後一款配備橫排座椅的雙層巴士車款，該巴士亦是全港最後一部具備潛望鏡的巴士，可讓車長視察上層情況。
九巴表示，現時有兩輛「短豬」，透過「舊巴士及退役巴士捐贈計劃」捐贈予學校作正向教育及STEM教學，此輛「短豬」亦將保留作日後用途。