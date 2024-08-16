石塘咀外公偕孫女過路捱撞 3歲童捲電車底亡 據悉涉行人衝燈肇禍

石塘咀發生涉及電車的致命交通意外。一輛電車昨早在德輔道西近皇后大道西的行人過路處，撞到4名正橫過馬路的途人，包括一名66歲男子、兩名女童和一名外傭，其中男子和3歲女童被捲入車底，女童被救出搶救後不治，據悉3人為外公與孫女關係，電車車長涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。有中西區區議員表示，現場並非交通黑點，但提醒電車煞車後仍需滑行一段距離才能停下，呼籲燈號閃爍時市民不應再開始過馬路。 事發昨早約10時44分，一輛從堅尼地城開往跑馬地的電車，沿堅彌地城海旁向西營盤方向行駛，當駛至德輔道西近皇后大道西路口、堅尼地城游泳池休憩處對開時，撞到4名當時正橫過馬路的途人，包括一名66歲袁姓男子、兩名分別3歲和6歲的女童，以及一名34歲外傭。意外後，袁男和3歲女童捲入車底受困，6歲女童及外傭則在路旁互相安慰，據悉3人為外公與孫女關係。

不排除有人因天雨心急過路 救援人員接報到場後，剪開電車部分車板救出被困兩人，他們其後被送往瑪麗醫院搶救，惜3歲女童搶救後返魂乏術，外公就神志清醒但嚴重受傷。沒有被困的6歲女童和外傭，分別頭部流血和腰痛，同樣送瑪麗醫院治理。有當時在上層的電車乘客稱，事發時電車剛在燈位起步、車速不快。 警方下午重返現場度尺和翻查附近閉路電視蒐證。據悉，4人意外前在附近的公園遊玩，之後疑因下雨而離開，及後外公過馬路至中間安全島時，懷疑只顧望左邊而未留意右邊有電車正駛至，外傭見狀試圖喝止惟不成功，最終釀成悲劇。消息指，4人橫過馬路時行人燈號為紅燈，不排除有人因天雨而心急過路。 至於48歲李姓電車車長涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。香港電車對意外深感難過，並向傷者及女童家屬致以最深切慰問，又指據初步了解，涉事電車當時按正常操作，車長在剎停電車後有下車了解被撞途人的情況，電車上則沒有人受傷。香港電車又指，涉事車長入職4年9個月以來均沒有不良駕駛紀錄，現已暫停職務和協助警方調查。



運輸署：現場非交通黑點 意外後有市民到安全島獻花，包括附近咖啡店職員天仔和陳小姐。他們指，獲悉女童死訊後「個心有啲唔舒服」，因此到場悼念，形容「始終都係生命」，對事件感到可惜。街坊林女士認為，附近一帶馬路交通燈指示清晰，但不時有家長覺得電車「老奉」要讓路，日後將更加警惕過馬路。運輸署十分關注事件，已即時聯絡電車公司並要求調查事故原因及盡快提交報告，待完成調查意外原因後作出適當跟進。署方回覆查詢指，有關位置自2021年起沒有發生嚴重交通意外，現場並非交通黑點，又稱有關位置設有3組交通燈行人過路處，供市民橫過馬路。 中西區區議員王倩雯向本報稱，相信今次只屬個別事件，又稱電車煞車後也需要滑行一段時間才能停下，「未必同私家車一樣收得切」，提醒市民若行人過路燈已經閃燈或轉紅燈，便不應該衝出去，續說在下雨天和帶著小朋友的市民更應一眼關七。另一中西區區議員楊開永接受查詢時亦稱，現場過往不多交通意外發生，呼籲市民橫過時要多加留意，「過咗一半要望埋左邊。」