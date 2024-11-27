石壁監獄證書頒發典禮 向99名在囚人士頒發學業證書

懲教署轄下石壁監獄舉行證書頒發典禮。圖示香港睦群助更生協會董事會主席趙芝勝博士（右四）在典禮上頒發證書予在囚人士。(政府新聞處)

懲教署轄下石壁監獄今日(27日)舉行證書頒發典禮，頒發學業證書予99名在囚人士，以肯定他們在學業進修上的努力及成果。

共考獲 381 卷合格成績 5人取得學士學位

過去一年，石壁監獄共有230名在囚人士參與各類遙距課程及公開考試，合共考獲381卷合格成績，其中221卷為優良成績。考試分別由香港都會大學、香港考評局及明愛社區書院舉辦。而出席典禮的99名在囚人士合共考獲149卷合格成績，其中109卷為優良成績，其中兩人獲頒香港都會大學工商管理學士學位、兩人獲頒通識教育學士學位及一人獲頒語言與翻譯學士學位，還有兩人獲頒通識教育副學士學位。