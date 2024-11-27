石壁監獄證書頒發典禮 向99名在囚人士頒發學業證書

懲教署轄下石壁監獄今日(27日)舉行證書頒發典禮，頒發學業證書予99名在囚人士，以肯定他們在學業進修上的努力及成果。
共考獲381卷合格成績 5人取得學士學位
過去一年，石壁監獄共有230名在囚人士參與各類遙距課程及公開考試，合共考獲381卷合格成績，其中221卷為優良成績。考試分別由香港都會大學、香港考評局及明愛社區書院舉辦。而出席典禮的99名在囚人士合共考獲149卷合格成績，其中109卷為優良成績，其中兩人獲頒香港都會大學工商管理學士學位、兩人獲頒通識教育學士學位及一人獲頒語言與翻譯學士學位，還有兩人獲頒通識教育副學士學位。
香港睦群助更生協會支持懲教署更生工作
主禮嘉賓香港睦群助更生協會董事會主席趙芝勝博士表示，香港睦群助更生協會十分支持懲教署的更生工作，並於2022年11月設立「睦群自強不息教育基金」，支援在囚人士於教育和職業訓練的需要，協助他們持續進修，又勉勵他們繼續自強不息，在更生路上打好堅實基礎。
梁栢渝及關心妍夥在囚人士表演
典禮上，義工導師口琴演奏家梁栢渝夥拍在囚人士以口琴演奏樂曲，歌手關心妍亦與在囚人士組成的樂隊進行音樂表演，向家人及社會人士表達謝意。另外，一名在囚人士分享自己在學業及更生路上的點滴，並感謝家人的不離不棄。