石澳男玩滑翔傘墮山亡 調查揭未起飛突遇強風

石澳上月有男子玩滑翔傘墮山死亡。民航意外調查機構完成初步調查報告，指事主在準備期間突然有一股強陣風把滑翔傘完全充氣，再連同事主一同掀離地面，最終連同滑翔傘墜落山坡，送院搶救後不治。

一名68歲朱姓男滑翔傘飛行員，上月9日獨自前往位於石澳郊野公園的滑翔傘活動區起飛場。民航意外調查機構發表的初步調查報告指，下午2時許有行山人士目睹事主正準備及整理滑翔傘傘繩，當時滑翔傘雖受風力影響部分充氣，但仍置於地面，而他未佩戴頭盔和未扣上座袋。約40秒後，一陣突如其來的強陣風令滑翔傘完全充氣，連同事主一併掀離地面，他當時左手握著右側操縱繩，右手則抓緊左側操縱繩，身軀面向滑翔傘後方。