石澳老翁玩滑翔傘失控亡 初步報告：強陣風突襲將未戴頭盔事主掀離地面

一名男子於上月9日在石澳龍脊玩滑翔傘，其間失控墮下山頭，送院搶救後不治。民航意外調查機構發表調查初步報告及公告，指涉事的BGD Base 3滑翔傘是私人擁有，製造年份未知，飛機並無損壞。民航意外調查機構將分析收集到的目擊者錄影片段、飛行數據、相關氣象資料及審閱飛行員的屍體剖驗報告等，辨識需作進一步調查的範疇及方向。

初步報告及公告顯示，當日一名滑翔傘飛行員獨自前往位於石澳郊野公園的滑翔傘活動區起飛場。有行山人士目睹該飛行員正在準備及整理滑翔傘傘繩，當時滑翔傘雖受風力影響部分充氣，但仍置於地面。飛行員未佩戴頭盔，亦未扣上座袋。約40秒後，一陣突如其來的強陣風令滑翔傘完全充氣，連同事主一併掀離地面。升空約10秒後，左側操縱繩從其手中脫落，滑翔傘隨即開始摺疊起來。數秒後，事主連同滑翔傘墜落山坡。行山人士隨即報警，政府飛行服務隊直升機約一個多小時後，將事主送往東區尤德夫人那打素醫院急救，約半小時後證實不治。