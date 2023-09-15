石澳道坍塌位擴大一度全線封閉 運輸署冀今早供所有車行駛

經歷世紀暴雨後，本港天氣依然不穩，昨日先後發出黃雨和紅雨警告信號，當中紅雨信號生效逾4個小時，上午校及全日制學校停課。日前因世紀暴雨而遭受破壞的石澳道近爛泥灣坍塌位置，昨日再度擴大，石澳道一度全線封閉，至晚上9時才重開一條行車線，讓輕型車輛使用。運輸署冀今早6時供所有車輛包括單層城巴9號線行駛。另外，早前受暴雨嚴重影響的黑點再出現水浸，其中柴灣環翠邨停車場水深過腳踝；筲箕灣耀興道再現「小型瀑布」。天文台預料今明兩日仍有驟雨及雷暴。

天文台昨日凌晨3時55分發出黃色暴雨警告信號，兩小時後改發紅色暴雨警告信號，教育局宣布上午校及全日制學校停課。港島東部、九龍、沙田及大埔錄得超過50毫米雨量。紅雨生效近5小時後，天文台於昨早10時半改發黃雨警告，所有暴雨警告到上午11時45分取消。截至昨午3時，渠務署已確認10宗水浸報告。

多個早前受大雨而水浸或山泥傾瀉的地方再受影響。受山泥傾瀉影響的石澳道，近爛泥灣坍塌位置受暴雨影響，坍塌位置擴大，一度全線封閉。至中午12時恢復有限度開放，餘下一條指定路線予紅色小巴及政府車輛作緊急用途使用，但司機駛過受影響路段時須在不載客情況下，故小巴乘客在此路段前先下車徒步約100米後，再登上小巴繼續行程。經搶修後，石澳道已於晚上約9時重新開放一條行車線，供輕型車輛行駛，路政署會繼續搶修，運輸署冀於今早6時讓所有車輛及居民進出。

在港島東區，上周五遭雨水淹頂的柴灣環翠停車場再度水浸，積水浸過腳踝。日前發生山泥傾瀉的筲箕灣耀興道，現場行車線封閉，耀興樓對出一段馬路，有倒塌的大石未清理，大量雨水沿山坡湧下，形成小型瀑布。