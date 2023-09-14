石澳道搶修後今晚9時重開　供紅Van等輕型車輛通過 (更新)

【17:10更新】今日早上暫時封閉的部分石澳道路段，經搶修後將於今日晚上約9時重新開放，供輕型車輛使用。運輸署表示，經路政署及土木工程拓展署進行緊急復修後，石澳道今晚約9時可以重開一條行車線，讓輕型車輛，包括紅色公共小型巴士經過。由於部分路段是單線雙程行車，駕駛人士要小心留意現場交通指示。路政署會繼續進行搶修工程，經確認安全後，致力在明日(15日)上午6時讓所有車輛，包括單層巴士城巴第9號線（筲箕灣—石澳）駛經涉事路段，讓居民進出石澳。
【12:48更新】政府指，受暴雨影響，今早(14日)全線封閉的石澳道在中午12時開始有限度重開，供一條指定路線的紅色公共小型巴士及政府車輛作緊急用途使用，其中紅色公共小巴提供有限度服務，由中午12時起分別由筲箕灣站公共小巴總站及石澳停車場每30分鐘開出一班，並視乎現場情況及車輛調配安排，考慮提供額外班次。
政府發言人指，為免影響緊急維修，石澳道暫時不會開放予其他車輛使用，包括巴士和私家車，直至路政署人員完成搶修和道路加固工程。視乎天氣和工程進度，目標是在今日內重開石澳道一條行車線供所有輕型車輛使用。
乘客須徒步走約100米後再上車
政府指，鑑於石澳道部分臨時修補物料今早被大雨沖走，當局人員經考察和風險評估後，認為涉事路段可供一條往來筲箕灣和石澳的公共小型巴士有限度使用。為審慎起見，乘客必須在受影響路段下車，讓司機在不載客的情況下駛過受影響路段，而乘客只需徒步走過約100米的受影響路段後，再登車繼續行程。
政府呼籲市民如非必要，避免前往石澳道，以免影響緊急施工進度。公共小型巴士乘客亦必須聽從現場指揮，小心行經涉事路面，以策安全。
紅雨｜石澳道坍塌位置擴大須再次封閉 南區關愛隊出動協助居民 (更新)
【10:24更新】政府表示，早前石澳道近爛泥灣坍塌位置清晨受暴雨影響，坍塌位置擴大。考慮到行車安全，警方已於今早(14日)封閉石澳道。政府正密切關注石澳情況，有關部門正勘查有關位置，並會盡快進行搶修。南區民政處已動員南區關愛隊出動到石澳，協助石澳居民。
如有迫切需要離開石澳的居民，政府會協助居民緊急由海路離開。政府亦已透過關愛隊和村代表向石澳居民發放最新信息。
【08:35更新】雷暴警告現正生效。另外，天文台於上午5時55分發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台提醒，持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。呼籲市民留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。
所有上午校及全日制學校今日停課
教育局宣布，所有上午校及全日制學校今日停課。教育局指，學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。
社署勸諭市民勿送送子女或家人到幼兒中心等
社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心在正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。
城巴第9號線因封路暫停服務
運輸署表示，因山泥傾瀉、路陷、塌樹及水浸，耀興道的全線(來回方向)；舂墈角道近舂墈角公園的唯一行車線；石澳道近爛泥灣的全線(來回方向)暫時封閉。另外，因路面有積水，東區走廊(往柴灣方向)近和富中心的部分行車線現已封閉。東區走廊(往中環方向)近北角消防局的部分行車線現已封閉。石澳道來回方向近爛泥灣的全線封閉，城巴第9號線暫停服務。