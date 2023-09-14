石澳道搶修後今晚9時重開　供紅Van等輕型車輛通過 (更新)

【17:10更新】今日早上暫時封閉的部分石澳道路段，經搶修後將於今日晚上約9時重新開放，供輕型車輛使用。運輸署表示，經路政署及土木工程拓展署進行緊急復修後，石澳道今晚約9時可以重開一條行車線，讓輕型車輛，包括紅色公共小型巴士經過。由於部分路段是單線雙程行車，駕駛人士要小心留意現場交通指示。​路政署會繼續進行搶修工程，經確認安全後，致力在明日(15日)上午6時讓所有車輛，包括單層巴士城巴第9號線（筲箕灣—石澳）駛經涉事路段，讓居民進出石澳。

【12:48更新】政府指，受暴雨影響，今早(14日)全線封閉的石澳道在中午12時開始有限度重開，供一條指定路線的紅色公共小型巴士及政府車輛作緊急用途使用，其中紅色公共小巴提供有限度服務，由中午12時起分別由筲箕灣站公共小巴總站及石澳停車場每30分鐘開出一班，並視乎現場情況及車輛調配安排，考慮提供額外班次。

政府發言人指，為免影響緊急維修，石澳道暫時不會開放予其他車輛使用，包括巴士和私家車，直至路政署人員完成搶修和道路加固工程。視乎天氣和工程進度，目標是在今日內重開石澳道一條行車線供所有輕型車輛使用。

乘客須徒步走約100米後再上車

政府指，鑑於石澳道部分臨時修補物料今早被大雨沖走，當局人員經考察和風險評估後，認為涉事路段可供一條往來筲箕灣和石澳的公共小型巴士有限度使用。為審慎起見，乘客必須在受影響路段下車，讓司機在不載客的情況下駛過受影響路段，而乘客只需徒步走過約100米的受影響路段後，再登車繼續行程。

政府呼籲市民如非必要，避免前往石澳道，以免影響緊急施工進度。公共小型巴士乘客亦必須聽從現場指揮，小心行經涉事路面，以策安全。