石硤尾邨美如樓火警1死8傷 充電器起火七旬翁命喪

石硤尾邨昨日發生奪命火警。美如樓一個住宅單位昨晨約8時突然起火，冒出大量濃煙，多名居民報案並要求協助疏散。消防員接報到場後，出動1條喉及1隊煙帽隊灌救，火勢至早上8時54分受控並救熄。事故造成1死8傷，警方及消防人員在單位內發現73歲男住戶死亡，初步調查相信單位有充電器起火導致火警；另有居民吸入濃煙不適，由救護車送院救治。

現場可見起火單位外牆及窗戶被濃煙熏黑，偉智街一段路面一度需要封閉，以配合救援及調查工作。警方及消防人員其後在起火單位內，發現73歲梁姓男住戶的屍體，檢驗後證實當場死亡。消防交代案情指，早上8時01分接獲報案，稱石硤尾邨美如樓21樓一個單位起火；行動中，消防處共出動13架消防車、13架救護車及91名消防及救護人員，動用1條消防喉及1隊煙帽隊進行灌救。火警在9時前大致救熄。