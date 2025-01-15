石硤尾配水庫遊樂場台灣相思老化將移除　原址補種黃花風鈴木等開花樹木

石硤尾配水庫遊樂場現時種植有多棵先鋒樹種「台灣相思」，以防止水土流失、鞏固斜坡和增加植被，同時為場地環境提供綠化效果。鑑於有關台灣相思已開始步入老年期，康文署預計今年第二季開始移除該約28棵台灣相思的工程，並在原址補種約28棵開花樹木，如無憂樹、黃花風鈴木和紫花風鈴木。

黃花風鈴木盛放時「一球球鮮艷花序高掛枝頭」 負責管理石硤尾配水庫遊樂場的康文署向區議會提交文件指，據樹木專家和資料表示，台灣相思平均壽命約為50至60年，觀察得出目前在場地種植的台灣相思已開始步入老年期，健康和結構狀況漸走下坡，未來更可能接踵出現毛病。署方又稱，台灣相思是外來品種，生態價值較低，加上這些台灣相思生長過密，窒礙原生樹種自然繁殖及生長。