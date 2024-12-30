石鏡泉專欄一個月後重出江湖 醫生囑咐下「只口述由他人執筆」｜Ray Online

76歲的著名股評人與財經專欄作家、《香港經濟日報》前副社長石鏡泉上月25日表示，因再次感染肺炎住醫院，「身體差了要好好休息」，故宣布暫時停筆，待身體「修復」後，「有緣再見，謝謝各位三十多年來的支持」。休息一個月後，石鏡泉「重出江湖」，於今天(12月30日)的《香港經濟日報》以專欄「政政經經」見報，題為「美國的新三劍客」，預測美國下任總統特朗普所組成的鐵三角(他與首富馬斯克和下任財長斯科特．貝森特)於上台後的國內經濟政策，及如何對中國打關稅戰。

石鏡泉於文章頭兩段交代自己健康的最新狀況，稱休息一段日子後重爬格子，惟遵醫囑咐「不再長期伏案，故只在周一有文，而且是筆者口述，同事執筆，周二至周五則以圖論股。」他表示以前日日有文及會長篇大論，惟今後的文章或以「point form」列出，「較簡短，我省工夫，你省眼力，以圖論股，要準備下，將在明年1月才刊出，多謝垂注。」

石鏡泉為《香港經濟日報》創辦人之一，曾任該集團執行董事、副社長兼研究部主管，2019年反修例示威期間，他於7月20日在「守護香港」集會上指「教仔」須用藤條及水喉通，及後翌日元朗發生721事件，令其言論受各界關注。石鏡泉及後發表道歉聲明，撤回之前的藤條與軟膠通言論並對引起不安真誠致歉，又辭任執行董事及副社長，但仍會繼續擔任財經專欄作者。

