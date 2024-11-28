石鏡泉肺炎入院稱身體差了 暫時停筆「謝謝三十多年來支持」｜Ray Online

著名股評人與財經專欄作家、《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉一直為集團旗下報章及網站撰寫財經分析專欄，惟曾出任該公司前副社長一職的他近日表示因肺炎再度入院，「身體差了要好好休息」，故宣布暫時停筆，「有緣再見，謝謝各位三十多年來的支持」。

76歲的石鏡泉於周一(25日)見報的《香港經濟日報》投資理財版專欄「選股情報」以「80年來的金/油比率」為題，分析黃金及油價，以及俄烏戰事最新局勢，他於最後一段向讀者表示，「筆者肺炎，又住進醫院，醫生話今次的炎症指數較1月肺炎時高，反映身體差了，要好好休息。謹遵醫囑咐，今文之後，暫停筆，身體修復後，有緣再見。謝謝各位三十多年來的支持，一再多謝。」，及後報章於周二(26日)起均刊登啓示稱「選股情報」作者因身體抱恙，暫停供稿。據知，石鏡泉此前一直為《香港經濟日報》錄製網上評股節目「石Sir午市閒談」，但自9月20日後未有再更新。

石鏡泉為《香港經濟日報》創辦人之一，曾任該集團執行董事、副社長兼研究部主管，2019年反修例示威期間，他於7月20日在「守護香港」集會上指「教仔」須用藤條及水喉通，及後翌日元朗發生721事件，令其言論受各界關注。石鏡泉及後發表道歉聲明，撤回之前的藤條與軟膠通言論並對引起不安真誠致歉，又辭任執行董事及副社長，但仍會繼續擔任財經專欄作者。