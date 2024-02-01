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2024-02-01 11:58:30

石門站長者輕生｜老人科專科醫生：認知障礙症患者情緒大上大落　會令照顧者感壓力大

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石門站長者輕生｜老人科專科醫生：認知障礙症患者情緒大上大落　會令照顧者感壓力大

石門站長者輕生｜老人科專科醫生：認知障礙症患者情緒大上大落　會令照顧者感壓力大

一對長者夫婦早前被發現在港鐵石門站的殘廁，以膠袋套頭，丈夫涉嫌企圖謀殺認知障礙症的妻子再自殺。老人科專科醫生佘達明表示，認知障礙症患者普遍徵狀是情緒大上大落、無自理能力、無記性、易走失，會令照顧者感到壓力大。

佘達明在電台節目表示，針對認知障礙症患者有3大方面的治療，包括藥物、家人支援及行為治療。他指接觸的不少個案都是「以老護老」，形容這是家庭問題，需要整個家庭的成員，包括子女一同處理，不能夠單靠其中一人。

倡設立資料庫了解有多少「雙老家庭」需支援

精神健康諮詢委員會前委員、社區組織協會幹事阮淑茵在同一節目表示，不少年老照顧者因體力問題，未必能應付日常的基本需要，例如不能扶患者上落輪椅，會令照顧者加大壓力。近年政府提供了不少暫託服務名額，但阮淑茵指很多是透過私人買位方式提供，需要加強監管質素和價錢。她說見過有私家老人院為臥床長者一次過包6至7塊尿片，令家人不想將長者交由老人院照顧。她建議政府設立資料庫，了解有多少「雙老家庭」需要支援，優先處理他們的需要，避免再發生類似悲劇。

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