石門站長者輕生｜老人科專科醫生：認知障礙症患者情緒大上大落　會令照顧者感壓力大

一對長者夫婦早前被發現在港鐵石門站的殘廁，以膠袋套頭，丈夫涉嫌企圖謀殺認知障礙症的妻子再自殺。老人科專科醫生佘達明表示，認知障礙症患者普遍徵狀是情緒大上大落、無自理能力、無記性、易走失，會令照顧者感到壓力大。
佘達明在電台節目表示，針對認知障礙症患者有3大方面的治療，包括藥物、家人支援及行為治療。他指接觸的不少個案都是「以老護老」，形容這是家庭問題，需要整個家庭的成員，包括子女一同處理，不能夠單靠其中一人。
倡設立資料庫了解有多少「雙老家庭」需支援
精神健康諮詢委員會前委員、社區組織協會幹事阮淑茵在同一節目表示，不少年老照顧者因體力問題，未必能應付日常的基本需要，例如不能扶患者上落輪椅，會令照顧者加大壓力。近年政府提供了不少暫託服務名額，但阮淑茵指很多是透過私人買位方式提供，需要加強監管質素和價錢。她說見過有私家老人院為臥床長者一次過包6至7塊尿片，令家人不想將長者交由老人院照顧。她建議政府設立資料庫，了解有多少「雙老家庭」需要支援，優先處理他們的需要，避免再發生類似悲劇。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk