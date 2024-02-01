石門站長者輕生｜老人科專科醫生：認知障礙症患者情緒大上大落　會令照顧者感壓力大

一對長者夫婦早前被發現在港鐵石門站的殘廁，以膠袋套頭，丈夫涉嫌企圖謀殺認知障礙症的妻子再自殺。老人科專科醫生佘達明表示，認知障礙症患者普遍徵狀是情緒大上大落、無自理能力、無記性、易走失，會令照顧者感到壓力大。

佘達明在電台節目表示，針對認知障礙症患者有3大方面的治療，包括藥物、家人支援及行為治療。他指接觸的不少個案都是「以老護老」，形容這是家庭問題，需要整個家庭的成員，包括子女一同處理，不能夠單靠其中一人。