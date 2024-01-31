石門站長者輕生｜71歲腦退化妻住安老院 80歲夫接走齊尋短 警列企圖謀殺及自殺

一對長者夫婦被發現在港鐵石門站的殘廁暈倒，80歲丈夫送院後死亡，71歲以輪椅代步的妻子回復清醒，警方檢獲兩個帶有繩索的膠袋，列作企圖謀殺及自殺案。(Go Go Shatin FB)

【1月31日更新】

一對長者夫婦昨日(30日)被發現在港鐵石門站的殘廁暈倒，80歲丈夫送院後死亡，71歲以輪椅代步的妻子回復清醒，警方檢獲兩個帶有繩索的膠袋，列作企圖謀殺及自殺案。據指女方患腦退化症十多年，近期入住安老院，丈夫與兒子同住。丈夫昨日到安老院接走妻子後，到石門站殘廁自尋短見。

港鐵職員昨午約4時半發現有人進入殘廁長時間未有離開，開門了解揭發案件報警。警方指兩人頭部都被膠袋笠住，初步調查顯示丈夫疑先用膠袋包裹妻子頭部，涉嫌企圖謀殺，再懷疑為自己笠膠袋自殺。

議員促18區設照顧者支援中心

立法會議員李世榮指慘劇再一次敲響照顧者警號，保守估計目前全港有超過230萬名長者、長期病患者及殘疾人士，當中至少有45萬人需要家人照顧。很多照顧者及被照顧者正處於困境，壓力頻臨臨界點，呼籲勞工及福利局正視問題、加快推出「照顧者為本」措施。他促請政府於18區均設照顧者支援中心，指目前專線、網站還有很多市民不認識，若照顧者情緒低落或陷於緊張，若有鄰近、專責提供照顧者情緒開導，以及支援服務例如暫託服務，可暫託被照顧者，則可紓緩照顧者情緒壓力，讓照顧者暫時「喘息」。

