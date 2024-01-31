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2024-01-31 10:18:14

石門站長者輕生｜71歲腦退化妻住安老院 80歲夫接走齊尋短 警列企圖謀殺及自殺

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一對長者夫婦被發現在港鐵石門站的殘廁暈倒，80歲丈夫送院後死亡，71歲以輪椅代步的妻子回復清醒，警方檢獲兩個帶有繩索的膠袋，列作企圖謀殺及自殺案。(Go Go Shatin FB)

一對長者夫婦被發現在港鐵石門站的殘廁暈倒，80歲丈夫送院後死亡，71歲以輪椅代步的妻子回復清醒，警方檢獲兩個帶有繩索的膠袋，列作企圖謀殺及自殺案。(Go Go Shatin FB)

【1月31日更新】

一對長者夫婦昨日(30日)被發現在港鐵石門站的殘廁暈倒，80歲丈夫送院後死亡，71歲以輪椅代步的妻子回復清醒，警方檢獲兩個帶有繩索的膠袋，列作企圖謀殺及自殺案。據指女方患腦退化症十多年，近期入住安老院，丈夫與兒子同住。丈夫昨日到安老院接走妻子後，到石門站殘廁自尋短見。

港鐵職員昨午約4時半發現有人進入殘廁長時間未有離開，開門了解揭發案件報警。警方指兩人頭部都被膠袋笠住，初步調查顯示丈夫疑先用膠袋包裹妻子頭部，涉嫌企圖謀殺，再懷疑為自己笠膠袋自殺。 

議員促18區設照顧者支援中心

立法會議員李世榮指慘劇再一次敲響照顧者警號，保守估計目前全港有超過230萬名長者、長期病患者及殘疾人士，當中至少有45萬人需要家人照顧。很多照顧者及被照顧者正處於困境，壓力頻臨臨界點，呼籲勞工及福利局正視問題、加快推出「照顧者為本」措施。他促請政府於18區均設照顧者支援中心，指目前專線、網站還有很多市民不認識，若照顧者情緒低落或陷於緊張，若有鄰近、專責提供照顧者情緒開導，以及支援服務例如暫託服務，可暫託被照顧者，則可紓緩照顧者情緒壓力，讓照顧者暫時「喘息」。
 

港鐵石門站發生懷疑自殺案。(香港突發事故報料區及討論區FB)

港鐵石門站發生懷疑自殺案。(香港突發事故報料區及討論區FB)

港鐵石門站發生懷疑涉及一對男女長者的自殺案。周二（30日）下午4時33分，有人發現站內一個傷殘廁所內，一對男女長者昏迷不醒，懷疑以膠袋笠頭企圖自殺，於是報警求助，消防及救護員到場將他們送往威爾斯親王醫院搶救，男事主陷入昏迷，及後於5時22分證實不治，女事主清醒，當時廁內有一張輪椅。

廁內有一張輪椅

警方懷疑有人在廁內用膠袋笠頭自殺，正封鎖現場調查，當時有港鐵職員發現有人進入殘廁一段時間仍未離開，感可疑並揭發事件。

生命熱線（網上圖片）

生命熱線（網上圖片）

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111 
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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