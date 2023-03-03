石鼓洲焚化爐組件抵港料2025年投產　年產電量可供10萬戶

環保署正在石鼓洲毗鄰的人工島興建垃圾焚化爐（I·PARK1），當中在珠海預製、重約6,000公噸的鍋爐組件，2月上旬已循水路運抵香港。該巨型組件以「組裝合成」方式建造，是至今全港以水路運送的最大型組件，亦屬國際罕見。至於餘下11個巨型組件，預計今年第三季全部運抵工地組裝，項目料2025年投入服務，每日可處理約3000公噸廢物。在焚燒廢物過程中「轉廢為能」，每年輸出約4.8億度電，足夠供10萬戶家庭使用。

重量如 5座法國艾菲爾鐵塔

環保署首席環保主任鄧偉權表示，「超級焚化爐」的承建商採用「組裝合成」法，共有12個以組裝合成建造的組件，包括6個鍋爐燃燒組件，及6個煙道氣體處理系統組件，總重量達5萬公噸，相當於約5座法國艾菲爾鐵塔的鋼結構重量。