石鼓洲13孟加拉人蛇付5.6萬來港　涉非法入境露宿一夜缺水缺糧求救 (更新)

本港早前再發現人蛇！
昨日(31日)早上8時許，大嶼山南部對開石鼓洲再有非華裔男子自行致電報警，指自己被困該處一個工地，要求警方協助，政府飛行服務隊奉召到場。據悉，初步發現有13名孟加拉男子疑非法入境，今次已是兩周內第六次發現非華裔非法入境者，累計截獲「人蛇」數量近百人。
13人支付5.6萬港元偷渡來港
消息指，該13名孟加拉男子向中間人支付80萬孟加拉幣（折合約5.6萬港元），帶他們從孟加拉偷渡來港。他們於上周三（25日）由故鄉乘搭飛機到中國昆明，然後轉乘火車前往廣州，再經的士到達一個不知名的碼頭。至周一（30日）晚上約8時，他們於碼頭登上快艇越境進入香港境內，被安排在石鼓洲落船，懷疑在島上風餐露宿整整一夜，缺水糧加上不清楚自己的位置，只好求救。
上周三度發現非法入境者
上周六（28日），警方在蒲台島石灘拘捕28名孟加拉裔、巴基斯坦裔及印度裔非法入境者。
上周五（27日）清晨5時56分，有漁民在橫瀾島燈塔附近發現有人揮手求救，水警到場帶走28名孟加拉籍人士，全部未能出示有效身份證明文件，涉嫌非法入境被捕。
上周三（25日）早上8時許，警方接報西貢萬宜水庫東壩附近有的士接載多名南亞裔人士。警員到場截獲3輛的士，拘捕10名男子；另外在路障中亦拘捕5人。被捕人士包括5名孟加拉人、8名巴基斯坦人及兩名印度人。