石鼓洲13孟加拉人蛇付5.6萬來港　涉非法入境露宿一夜缺水缺糧求救 (更新)

本港早前再發現人蛇！

昨日(31日)早上8時許，大嶼山南部對開石鼓洲再有非華裔男子自行致電報警，指自己被困該處一個工地，要求警方協助，政府飛行服務隊奉召到場。據悉，初步發現有13名孟加拉男子疑非法入境，今次已是兩周內第六次發現非華裔非法入境者，累計截獲「人蛇」數量近百人。

13人支付5.6 萬港元偷渡來港

消息指，該13名孟加拉男子向中間人支付80萬孟加拉幣（折合約5.6萬港元），帶他們從孟加拉偷渡來港。他們於上周三（25日）由故鄉乘搭飛機到中國昆明，然後轉乘火車前往廣州，再經的士到達一個不知名的碼頭。至周一（30日）晚上約8時，他們於碼頭登上快艇越境進入香港境內，被安排在石鼓洲落船，懷疑在島上風餐露宿整整一夜，缺水糧加上不清楚自己的位置，只好求救。