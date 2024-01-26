研大灣區旅遊需求預測平台 理大︰明年訪港旅客回復疫情前

香港已恢復通關一年，但旅客流量未回復疫情前。理工大學結合經濟學、旅遊管理及計算機科學等理論，開發大灣區旅遊需求預測平台，預測今年底，大灣區的國際訪客總量將恢復到疫情前水平，即近1.3億人次；明年香港的入境訪客總量將恢復至2018年水平，即6,500萬人次。理大指，若要吸引更多過夜旅客，應提供不同的旅遊服務和產品，如可舉辦音樂會活動等。 項目由理大酒店及旅遊業管理學院副院長宋海岩帶領，團隊採用跨學科方法，結合經濟學、旅遊管理及計算機科學等理論來開發GBA-TDFP。從統計部門和國際貨幣基金組織等國際機構收集大灣區城市及其主要客源市場的當地生產總值、消費者物價指數和匯率等宏觀經濟數據。在短期旅遊需求預測方面，則從谷歌、攜程和百度等熱門線上和社交媒體平台收集大數據。

團隊預測，至2024年底，大灣區的國際訪客總量將恢復到新冠疫情前水平，即近1.3億人次；至2025年，香港的入境訪客總量將恢復至2018年水平，即6,500萬人次。至2027年，大灣區整體本地訪客將超過3.35億人次，入境訪客達1.95億人次，而大灣區內部的客流量達到2億人次。 宋海岩指，現時的訪港旅客對香港的文化、古蹟較感興趣，但本港的旅遊復甦仍較其他地方慢，團隊會繼續就此研究。 團隊指，大灣區經濟已從疫情期間採取的旅遊限制和公共衛生措施造成的衝擊中恢復過來，但仍須克服許多挑戰，包括勞動力短缺、供應鏈受限、不斷變化的經濟環境和消費者行為轉變等。宋海岩指，這表明了如要維持旅遊業的復甦勢頭，準確預測旅遊的復甦需求，對於決策者和從業者制定可持續旅遊策略，促進大灣區長遠經濟增長至關重要。