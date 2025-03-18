研微型磁控機器人 結合AI引導到患處 創科人員︰提升手術精準度自動化

微型機器人在醫學領域的應用正迅速發展，並有望帶來變革。但使用微型機器人須高度依賴醫生的臨床經驗，30歲的胡德林在獲得博士學位後，便開始研發微型磁控機器人，部分直徑不足1毫米，結合人工智能技術(AI)，可透過裝備將機器人於血管內自動引導到患處傳遞藥物，或發出磁場信號供醫生推斷患者體內參數等，料提升微創手術的精準度和自動化水平。胡德林指研究已在動物試驗，盼能在5至6年後確保機器人的安全性、完成人體試驗等，並正式應用。他的創科成就，與另外9名傑出創科人同獲頒授首屆「賽馬會新晉創科學者獎學金」。

30歲的胡德林在愛丁堡大學獲得博士學位後，便開始研發微型磁控機器人。在英美均獲科研工作機會的他，認為香港在該領域有世界前沿的科研團隊，又與內地有合作，資源比單一地區豐富，故選擇來港發展科研事業。 胡德林指，患者若出現血栓等情況須做開刀手術時，會有較大的醫源性損傷。微型磁控機器人則可透過注射等方式，放進血管、膽管或脊柱等，再結合AI送到需治療的地方，協助處理治療，如發出磁場信號供醫生推斷患者體內的參數、傳遞藥物至患處、取樣等；若戴上感應器等其他具功能的模塊，亦可作更複雜的操作，未來甚至可助病人「鑽開」血栓。

胡德林指，現有的微創手術機器人高度依賴醫生的臨床經驗；而新研發的微型磁控機器人會發出磁場信號，AI在得到信號後，可控制外部生成磁場的裝備，將機器人自動引導到患處，毋須人手遠程控制，相信能減低開刀手術的醫源性傷害，提升微創手術的精準度和自動化水平。他又透露，機器人自前年起研發，目前正在羊、豬身上進行動物試驗；計劃將馬會獎學金用於發展AI模型的數據、算力等，盼能在5至6年後確保機器人的安全性、完成人體試驗等，並正式應用。

獲首屆賽馬會新晉創科學者獎學金 包括胡德林在內，共10名傑出創科人才獲頒授首屆「賽馬會新晉創科學者獎學金」，將獲經濟支持、多元交流機會，並可親身參與轉化研究寫作項目，與業界夥伴建立合作關係。 香港賽馬會昨晚舉行香港賽馬會獎學金頒授典禮暨高桌晚宴，除向該10位傑出創科人才頒授獎學金外，亦向116名來自不同大專院校的學生頒授獎學金，以表揚他們學業成績優秀和熱心服務社會。此外，馬會亦恭賀40名馬會獎學金得主學滿畢業。 馬會主席利子厚聯同主題演講嘉賓清華大學智能科學講席教授及智能產業研究院(AIR)院長張亞勤，以及馬會多名董事出席典禮。

利子厚盼善用科技為下一代帶來正面影響 利子厚指，香港賽馬會獎學金的規模於過去二十多年來不斷擴大，不僅支持本地本科生，更擴展至涵蓋職業教育的學生、吸引來自內地和世界各地的優秀年輕人才在港修讀本科課程。馬會慈善信託基金去年推出了賽馬會新晉創科學者獎學金，培育有志將科研成果轉化為產業應用的新晉創科人才。他寄語賽馬會學人和新晉創科學者要做好準備，善用科技的力量，為下一代帶來正面的影響。張亞勤表示，AI是現今社會變革轉型的最強動力。在AI時代，社會需要一批擁有新技能和新視野的領袖。張鼓勵學生抓住機遇，充分發揮才華、創意和創新，同時亦要具備同理心、勇氣和人文精神。