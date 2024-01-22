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2024-01-22 04:31:55
日報

研提高資助出售房屋比例增收入 何永賢︰「下個5年」才有空間

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房屋局長 何永賢

何永賢指，會研究與內地建立恆常機制，查核公屋住戶的內地物業申報。(資料圖片)

政府會研究增加居屋等資助出售房屋比例，以增加房委會收入。房屋局長何永賢稱，房委會未來要興建大量公屋，建築開支大增下，須開始思考財政平衡和量入為出，當中一個建議是調整目前公屋與資助出售房屋「七三比」的比例，出售更多居屋或綠置居；補充指理解市民願景是3年上樓，但「3年半大家又接唔接受呢？」並指「下個5年」才有空間提高出售比例。

何永賢出席無綫節目《講清講楚》時稱，房委會在2018年將公屋與資助出售房屋，比例由「六四比」調整至「七三比」是因為當時的公屋輪候冊人數多，而目前仍有13萬人在輪候冊上，日後是否有空間調整比例，要視乎公屋輪候人數等因素。

何永賢強調，公屋輪候時間6年封頂，及2026/27年連簡約公屋計算在內的綜合輪候公屋時間降至4.5年的目標不變，故暫時要到「下個5年」才有空間提高出售資助房屋比例，同時仍要視乎項目出現的時間和及後的公營房屋供應量預測。

她又指，如果想增加資助房屋比例，亦要考慮市民是否接受輪候時間延長；目前3年上樓目標，但「3年半大家是否接受呢？舉例而已。」當局會聽取市民意見。

房委會另一個開源方法是增加商業設施，何永賢認為，可從密度、商舖種類入手調整，但相關發展參數有既定要求，會一併檢視規劃署是否有空間調整。而就減低建屋開支成本，她稱，未來會透過組裝合成法興建公屋單位，降低現時每間近百萬元的成本，初步相信或可降低一成至一成半。

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被問及會否檢視調整公屋租金機制，何永賢重申，公屋加租有既定機制，不會因房委會財政情況而改變。何永賢又指會研究與內地建立恆常機制，查核公屋住戶的內地物業申報。

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