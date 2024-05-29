研構建南大嶼生態康樂走廊 議員關注保育 發展局：冀居民有裨益

政府正研究構建「南大嶼生態康樂走廊」，提升南大嶼海岸一帶的生態康樂潛力，局方即日起展開為期兩個月的公眾諮詢。有議員關注交通配套及環保問題。政府回應指，正構思增加南大嶼的泊車位，惟會鼓勵遊客以水路前往當地；將與地區人士保持溝通，發展旅遊的同時令居民有裨益。

根據發展局提交的文件，建議在南大嶼發展「生態康樂走廊」，即日起推行兩個月的公眾參與活動，當中擬在長沙、貝澳、水口及石壁等4個區域，建立四季皆宜的休閒康樂及自然教育設施，成為香港旅遊度假的好去處。發展局昨在立法會發展事務委員會簡介構思，包括把長沙兩公里長的沙灘，打造成康樂樞紐；石壁水塘邊提供文物徑；貝澳灣西邊提供行人步道等。