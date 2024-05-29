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2024-05-29 04:30:23
日報

研構建南大嶼生態康樂走廊 議員關注保育 發展局：冀居民有裨益

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南大嶼生態康樂走廊

發展局構思在水口設沙坪步道。(立法會文件圖片)

政府正研究構建「南大嶼生態康樂走廊」，提升南大嶼海岸一帶的生態康樂潛力，局方即日起展開為期兩個月的公眾諮詢。有議員關注交通配套及環保問題。政府回應指，正構思增加南大嶼的泊車位，惟會鼓勵遊客以水路前往當地；將與地區人士保持溝通，發展旅遊的同時令居民有裨益。

根據發展局提交的文件，建議在南大嶼發展「生態康樂走廊」，即日起推行兩個月的公眾參與活動，當中擬在長沙、貝澳、水口及石壁等4個區域，建立四季皆宜的休閒康樂及自然教育設施，成為香港旅遊度假的好去處。發展局昨在立法會發展事務委員會簡介構思，包括把長沙兩公里長的沙灘，打造成康樂樞紐；石壁水塘邊提供文物徑；貝澳灣西邊提供行人步道等。

立法會議員葉劉淑儀支持相關建議，認為應該有更多地方讓港人休閒，但關注交通問題，包括會否擴闊道路等。議員林素蔚則關注當局如何平衡經濟發展及環境保護，以及會否考慮讓當區村民更多參與其中。

可持續大嶼辦事處副處長卓巧坤表示，政府建議在長沙增建碼頭，讓訪客可由市區、離島及大嶼山其他景點乘船前往，沿途欣賞海岸一帶的美景。發展策略方面，當局會評估私人機構或投資者參與個別項目的可行性，一方面引入市場創意和資源，另一方面減低政府開支的負擔。

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南大嶼生態康樂走廊

長沙康樂樞紐構思。(立法會文件圖片)

南大嶼生態康樂走廊

走廊設於4個區域。(立法會文件圖片)

考慮增設泊車位 鼓勵遊客水路前往

發展局副局長林智文表示，預料各項擬議設施落成後，南大嶼在假日期間每日的旅客數目將增加4,000至6,000人，故需要增加交通配套及住宿設施。他指，政府正在構思增加南大嶼的泊車位，計劃在長沙增設約90個車位。他強調會兼顧保育需要，盡量保持區內的寧靜氛圍，會鼓勵遊客利用水路前往當地。

林智文表示，局方有計劃讓市場參與發展，要做到產業化，才達致可持續發展。他指，土木工程拓展署的可持續大嶼辦事處將與地區人士保持溝通，確保在發展生態旅遊的同時，讓當地居民有所裨益。

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