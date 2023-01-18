研爐具智慧控制器 煤氣公司助長者遙距熄火

臨近新年，有更多老友記煲水沖茶或落廚煮返幾味招呼親友，若忘記熄煮食爐或會引致火警意外。煤氣公司研發出「IoT爐具智慧控制器(智慧控制器)」，能讓長者和家人隨時隨地監察爐具使用情況；若忘記關閉爐具，即使不同住家人、甚至海外親友，也可以遙距以手機程式緊急關火。煤氣公司亦聯同香港社聯、房協、香港聖公會等機構，啟動「智醒生活暖萬家」計劃，將為全港一萬個患上認知障礙症的長者家庭免費安裝智慧控制器及智能煤氣錶。若市民希望自費安裝智慧控制器亦可前往各區煤氣客戶中心查詢。

智慧控制器主要安裝在用戶煤氣口位置，任何款式的爐具上都能夠使用，並可透過應用程式「煤氣智慧爐具」開設戶口連接控制器，每個戶口可連接8部手機；除連接長者用戶的手機外，更可讓其照顧者一同監察煮食爐。長者離家時忘記熄火，控制器在偵測到長者手機與家居網絡(WiFi)的連接中斷後，便會向已連接的手機發出提醒，用戶可透過手機遙距關閉煮食爐；若煮食爐經App關閉，長者要重啟爐具，手機就必須先連接家居網絡、再經應用程式開啟爐具或自行手動開啟控制器。

智慧控制器亦會在爐具啟動後每30分鐘向照顧者發出提醒。萬一長者忘記熄火之餘，還忘記帶手機外出，可由他人協助熄火。長者已外出，對家中爐具是仍「開火」抱有懷疑時，亦可透過手機程式查看。而智能煤氣錶具備自動報錶功能，免除長者自行抄錶。當智能煤氣錶探測到家居有不正常的用量或洩漏，便會自動切斷供氣。