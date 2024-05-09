研用大廈水壓發電 小五生盼產生電力供應公用設施

小朋友總有無限創意。有小學生受動漫《多啦A夢》啟發，夢想擁有一個充滿無數發明品的百寶袋；她的小小腦袋變身為「百寶袋」，憑着無限創意發明「發電減壓閥2.0」，透過大廈供食水系統所產生水壓配以適當設備作低成本水力發電，盼所產生電能可供大廈公用電力裝置使用。

樓宇從天台儲水缸輸水至各層用戶時，食水因地心吸力而產生壓力，若水壓過高，有機會導致水管破裂、設備損壞和漏水等問題，故不少大廈會在適當的樓層安裝減壓閥。今年小五的楊曉悅認為，減壓閥浪費水壓的動能，於是運用課堂學到的水車原理，發明「發電減壓閥2.0」，一方面可同樣減低水壓效果，同時藉此作水力發電，供給大廈公用電力裝置使用。