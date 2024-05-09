研用大廈水壓發電 小五生盼產生電力供應公用設施

小朋友總有無限創意。有小學生受動漫《多啦A夢》啟發，夢想擁有一個充滿無數發明品的百寶袋；她的小小腦袋變身為「百寶袋」，憑着無限創意發明「發電減壓閥2.0」，透過大廈供食水系統所產生水壓配以適當設備作低成本水力發電，盼所產生電能可供大廈公用電力裝置使用。
樓宇從天台儲水缸輸水至各層用戶時，食水因地心吸力而產生壓力，若水壓過高，有機會導致水管破裂、設備損壞和漏水等問題，故不少大廈會在適當的樓層安裝減壓閥。今年小五的楊曉悅認為，減壓閥浪費水壓的動能，於是運用課堂學到的水車原理，發明「發電減壓閥2.0」，一方面可同樣減低水壓效果，同時藉此作水力發電，供給大廈公用電力裝置使用。
香港會在食水中加入氯氣作消毒，確保食水在出廠後至使用前均不含病原體。她介紹，裝置設溫度計，會以水溫推測水中餘氯含量，當水溫超出攝氏35度時，系統會估算食水餘氯含量已耗盡，發出警報，通知大廈管理人員提醒用水人士不要直接飲用食水。
楊曉悅表示，研發過程中遇過不少困難，但「答案總比問題多」，遇上困難，尋找另一新研究方向，就能過關。如製作水車車葉，她曾試用塑膠勺子、膠片、現成水車等物料，但都未能與水壓配合，其後看到弟弟碰巧在玩拼湊玩具「雪花片」，便嘗試將它稍作處理、放到車葉處，終於成功。她表示，這是首個發明，希望能用銅管製作，真正可在大廈安裝，幫助居民節省電力和電費，並希望未來能創造更多發明，造福更多人。
「發電減壓閥2.0」是楊曉悅偶然見到親戚家大廈走廊的減壓閥後，耗時1年創作的發明，今年更獲「少年警訊創新科技大賽」高小組冠軍。警務處公共關係部少年警訊組督察徐曉昕指，大賽旨在讓高小、初中及高中組的學生，發揮解難和邏輯推理能力，提出創新可行的方案以實踐「智慧城市」的概念，構建一個智慧安全城市；初小組比賽則以「網絡安全」或「資訊素養」為題。徐曉昕稱，大賽反應熱烈，吸引超過1,600名來自近170間中小學的學生報名參加、收到1,200多份作品，最終有逾145名參賽者獲獎。
大賽頒獎典禮暨嘉年華將於周六起一連兩日在灣仔會展舉行。除展覽區外，嘉年華還會展出警隊最新的數碼警政科技，並設滅罪夥伴訓練營，讓少年警訊會員和市民透過射擊、無人機等與警務人員工作相關的遊戲，增加防罪知識、成為警方滅罪夥伴。