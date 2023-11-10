研用「可以乘坐甚麼巴士回家」進行認知刺激 助視障及認知障礙長者接受評估及治療

巴士作為香港主要交通工具之一，市民對其有著許多回憶；這份回憶即使在年老時都不會脫色，更可能成為康復治療的關鍵。九巴近日與香港盲人輔導會及香港理工大學康復治療科學系合作，向盲人輔導會旗下的九龍盲人安老院捐贈「愛心巴士站牌」，並提供技術支援，裝置成智能巴士站；協助康復治療科系學生進行「可以乘坐甚麼巴士回家」認知刺激治療，讓視障及患有認知障礙症的長者更有效接受評估及治療。

先進行 訪問 再設計治療活動 「可以乘坐甚麼巴士回家」由理大與盲人輔導會開發，在治療首階段，學生和視障長者進行訪問，了解長者過去的生活習慣和經歷，進行懷緬治療，再以此為藍本設計個人化的故事背景，以配合職業治療活動。而治療第二部分學生就會使用模擬下車鐘、車廂和車站廣播等治療工具。他們先會以故事提醒視障長者在那裡「落車」，隨後與他們進行唱歌、玩遊戲等活動，並不時播出沿線車站廣播，考驗長者們是否記得「撳鐘落車」。 九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，智能巴士站由愛心巴士站牌、模擬車廂、車站廣播和模擬下車鐘組成，盼以此模擬等候和乘搭巴士的環境，勾起視像長者的回憶，讓他們更遠而參與治療。

巴士站作治療工具 「意料之外，情理之中」 是次合作計劃有12位四年級理大生參與。其中負責長者訪問的Vicky表示，活動最大的困難，無疑是與長者的代溝，「佢哋傾完先知，以前落車唔係撳鐘，係搖鐘仔」，每次訪問均要問清楚。她又笑言，以往從未想過用巴士站作治療工具，但亦感到「意料之外，情理之中」，因職業治療的一大重點便是從生活中取材，設計合適的治療方法。 理大康復治療科學系職業治療實務助理教授黃家強補充，職業治療是利用活動作為治療媒介讓服務對象重拾自我照顧、工作及享受活動能力；「你強加啲治療，佢哋(長者)唔會有感覺」，職業治療必須與長者過往生活有關。