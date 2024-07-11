研發主動排汗智能運動服 理大團隊︰吸滿汗黏膩感降50%

香港夏天又濕又熱，身處室外的衣服很快有「黐𥹉𥹉」感覺，並易有汗臭問題。理工大學有學者受樹根傳輸水分系統以及人類皮膚出汗機制啟發，研發出主動排汗智能運動服「iActive」，以加快衣服排汗速度，而所用的紡織物料在吸汗後仍較傳統布料輕六成，黏膩感降50%。「iActive」比普通透氣布料運動衣成本約貴50元，正就研發商品化，預計售價800元，盼為消防業、建築業及醫護業製工作服或防護衣。
iActive對應人體背部主要出汗位置，內置根狀汗液收集系統，採用低壓電控的仿皮膚抗熱紡織面料作為「人造汗腺」排汗器，主動且可控地將汗水猶如樹根傳輸水分般排放到衣服底部的排汗器。排汗器連接電源或電池運作，可加快將汗水運送到排汗器並排出。團隊採用的仿皮膚抗熱紡織面料能模擬人體汗腺，基於濕潤性梯度優化，單向快速傳輸汗液，將汗水由內部向外部排出，以降低衣物的黏滯感和重量，加強衣服的透氣能力，令衣物更乾爽。
理大時裝及紡織學院副教授壽大華稱，iActive有良好透氣性，排汗速率是人體最大排汗速度的三倍，可確保皮膚毛孔不會被汗水堵塞，降低黏滯感。他補充指，iActive所用的紡織物料，在吸收汗水已達飽和狀態，較傳統透氣運動布料已「吸滿汗」，仍輕六成，黏膩感降50%。
對排汗器連接電源，壽大華強調安全無風險，指排汗器體積細小，輸出電壓僅約5V至9V，低於人體對電流的承受程度。只需將電源取下，衣服可以手洗或機洗方式反覆洗滌，而電源裝拆極容易。理大更設計出手機應用程式，用家可以自主控制運動服的排汗速度。
擬商品化料售800元
壽大華又透露，除運動服外，iActive亦適用於製作需要長時間高強度體力勞動及戶外工作人士的防護衣及工作服，例如醫護人員、建築工人、消防員和執法人員等，有效提升他們的工作表現。他指，iActive較普通透氣布料運動衣成本約貴50元，正與不同企業接洽，預計售價800元。壽大華表示，全球暖化帶來的極端天氣和高溫，令防暑降溫措施成為全球關注的議題。期望透過借鑑自然界中奇妙的抗熱和導液現象，研發多功能智能服裝和物料，推動製衣技術創新和可持續發展，解決全球面對的挑戰，並以科技力量為傳統服裝行業注入新思維，提升競爭力。他指設計已獲多項專利，未來或會批發生產。這項發明更於今年4月舉行的第49屆瑞士日內瓦「國際發明展」上勇奪金獎。