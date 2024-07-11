研發主動排汗智能運動服 理大團隊︰吸滿汗黏膩感降50%

香港夏天又濕又熱，身處室外的衣服很快有「黐𥹉𥹉」感覺，並易有汗臭問題。理工大學有學者受樹根傳輸水分系統以及人類皮膚出汗機制啟發，研發出主動排汗智能運動服「iActive」，以加快衣服排汗速度，而所用的紡織物料在吸汗後仍較傳統布料輕六成，黏膩感降50%。「iActive」比普通透氣布料運動衣成本約貴50元，正就研發商品化，預計售價800元，盼為消防業、建築業及醫護業製工作服或防護衣。

iActive對應人體背部主要出汗位置，內置根狀汗液收集系統，採用低壓電控的仿皮膚抗熱紡織面料作為「人造汗腺」排汗器，主動且可控地將汗水猶如樹根傳輸水分般排放到衣服底部的排汗器。排汗器連接電源或電池運作，可加快將汗水運送到排汗器並排出。團隊採用的仿皮膚抗熱紡織面料能模擬人體汗腺，基於濕潤性梯度優化，單向快速傳輸汗液，將汗水由內部向外部排出，以降低衣物的黏滯感和重量，加強衣服的透氣能力，令衣物更乾爽。

理大時裝及紡織學院副教授壽大華稱，iActive有良好透氣性，排汗速率是人體最大排汗速度的三倍，可確保皮膚毛孔不會被汗水堵塞，降低黏滯感。他補充指，iActive所用的紡織物料，在吸收汗水已達飽和狀態，較傳統透氣運動布料已「吸滿汗」，仍輕六成，黏膩感降50%。

對排汗器連接電源，壽大華強調安全無風險，指排汗器體積細小，輸出電壓僅約5V至9V，低於人體對電流的承受程度。只需將電源取下，衣服可以手洗或機洗方式反覆洗滌，而電源裝拆極容易。理大更設計出手機應用程式，用家可以自主控制運動服的排汗速度。