研發人工智能肺部放射治療輔助系統 理大︰提升治療效果

肺癌是全球頭號癌症殺手，放射治療是治療主要方法之一。醫生透過肺功能影像診斷肺部疾病、為疾病分期、做放療計劃、預測治療成效等，但傳統的核子醫學造影價格昂貴、需時較長，且使用吸入或注射的放射性同位素做標記，對病人和臨床工作人員帶來一定輻射危害。理工大學研發出人工智能肺部放射治療輔助系統，提供非侵入性的一站式解決方案，通過「功能引導」的放療方式設計個人化的最佳放療計劃，精準醫療提升治療效果，減少放射性的肺損傷，研究於第五十屆日內瓦國際發明展榮獲銀獎。

理大醫療科技及資訊學系系主任蔡璟教授介紹，系統能自動分析患者的電腦掃描影像，毋須造影劑便可生成肺功能影像、分辨肺部不同區域的功能及透過「功能引導」設計個人化的最佳放射治療計劃，避開肺部高功能區域，以降低對患者肺部的放射損傷，提升患者術後生活質量。

蔡璟指，團隊目前已收集過百名肺癌患者的電腦掃描影像訓練人工智能模型，並採用尖端影像處理算法，確保結果的精準度和一致性；相信人工智能肺功能影像的生成時間少於1分鐘、可節省九成成本，而一鍵式全自動生成的整個放療規劃則最短僅需約5分鐘，並會利用肺功能異質性分布，充分保護高功能區域，減少放射性的肺損傷。目前正與中港多間醫院合作做臨床測試。