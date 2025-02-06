研發醫療手機App獲美FDA許可 科大初創團隊︰30秒監測15健康數據

黃君朗(中)期望監測系統可在更多醫療機構應用。(李景玉攝)

由科大初創團隊建立的PanopticAI(全境智能有限公司)研發出非接觸式遠程健康監測系統，透過電子產品鏡頭可觀測及記錄用家臉部皮膚血液流量變化所引起顏色波動，即可計算出心率、血壓、血氧飽和度等多項健康數據，數據隨即上傳至系統雲端，透過AI運算和大數據對比計算出健康指數，整個過程只需30秒；程式會記錄用戶近期健康指數。團隊指臨床實驗結果，程序準確率達98%，媲美心跳監測器。

都市人對健康日趨重視，選擇佩戴智能手錶測量心率、血壓等情況亦愈來愈普遍。科大初創團隊研發出醫療手機應用程式，藉手機鏡頭即可計算出逾15項健康數據，過程只需30秒，準確率達98%，技術成為全球首個獲美國FDA許可醫療手機應用程式。

監測系統採用遠程光體積變化描記圖法(rPPG)，以鏡頭取代專用感測器，透過感知面部反射光線來測量皮膚血液變化，此技術比現行醫療器材和電子產品所採用的光體積變化描記圖法(PPG)更先進，可達至無接觸健康監測。

用戶透過智能裝置鏡頭掃描面部，30秒便可測出多項健康數據。(李景玉攝)

科大初創團隊研發出全球首個獲美國FDA許可的醫療手機應用程式。

程式內量度心率功能於去年12月獲美國醫療器材第二類器械ClassII中510(k)許可，成全球首個獲美國食品藥物管理局(FDA)許可醫療手機應用程式。PanopticAI行政總裁黃君朗表示，團隊須遞交臨床測試報告文件，證明系統與市面上已通過FDA許可器材功能相同，亦須通過一系列情境試驗，如不同年齡、膚色、種族、是否戴眼鏡等，結果顯示上述情況並不影響系統表現。

黃君朗指程式目前已與本港醫療機構、長者中心、保險公司等合作，例如在港怡醫院手機應用程式中新增PanopticAI健康監測技術；亦與海外醫院合作，例如新加坡、泰國、馬來西亞。他表示公司會繼續發展企業對企業(B2B)業務，並逐步認證系統內其他功能，期望監測系統可應用於更多醫療機構，作一站式處理及整合病人健康狀況，以省卻分站輪候時間，和以東南亞作起步點，進軍世界市場。

PanopticAI成立於2020年，自19/20學年起獲科大支援，後來透過科大連續四年取得大學初創企業資助計劃(TSSSU)資助及投資，更獲阿里巴巴香港創業者基金(AEF)、戈壁大灣區(GobiGBA)等種子輪共投融資。