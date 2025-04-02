研發防汗穿戴電子設備 城大博士生︰如隨時隨地做心電圖

高齡司機問題引社會各界關注，政府正研究收緊高齡職業司機體驗年齡，由70歲降至65歲，並要求一年一檢，當中擬強制性要求有健康問題的司機提交醫療報告，否則或會停牌。有本地博士生設計出可穿戴的電子設備，實時監測身體狀況，有望及早預測高齡司機健康問題。
鄒龍正在理工大學修畢紡織及服裝系學士和碩士學位後，考入香港城市大學攻讀哲學博士(生物醫學工程)課程。他利用對紡織品的知識，在教授的指導下，與團隊設計出「3D液體二極管系統」。系統可應用於柔性電子產品上；將產品穿在身上後可實時監察使用者的生理數據。鄒龍指，傳統的穿戴式健康監測電子設備，如智能手表的信號會受汗液影響其穩定性，有一定局限性。但新研發可迅速帶走皮膚表面的汗液，提升準確及舒適度。
提早知心臟異常 保司機乘客安全
他續指現時香港高齡職業司機問題令人擔憂，如司機可以長期穿戴其研發的電子設備，就等於隨時隨地做心電圖，並可提早發現心臟異常，減少猝死的風險，同時亦保障司機自身及乘客的安全。產品亦於期刊《自然》上發表，並得各界的熱烈迴響及討論。鄒龍指團隊現時在與有興趣的廠家商討，期望盡快將產品推出市場。
香港大學生物統計和流行病學研究的碩士生羅凱婷則因應疫情，利用統計學推算第五波疫情的感染及死亡人數，並協助政府監控傳染病及制定更精準的醫療政策。她指，未來希望投身相關行業，透過自身所長，拯救更多人。
兩人為大灣區共同家園青年公益基金的獎學金得主，當中鄒龍正獲「創明天創科獎學金」，羅凱婷則獲「創明天獎學金」；基金昨日舉辦第五屆頒授典禮，今年共有26名品學兼優傑出大學生獲頒獎學金。大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光致辭時稱，人工智能和大數據是推動社會發展的重要力量，故今年首設「創明天創科獎學金」，望鼓勵更多年輕人投身創科行業。