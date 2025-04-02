研發防汗穿戴電子設備 城大博士生︰如隨時隨地做心電圖

高齡司機問題引社會各界關注，政府正研究收緊高齡職業司機體驗年齡，由70歲降至65歲，並要求一年一檢，當中擬強制性要求有健康問題的司機提交醫療報告，否則或會停牌。有本地博士生設計出可穿戴的電子設備，實時監測身體狀況，有望及早預測高齡司機健康問題。

鄒龍正在理工大學修畢紡織及服裝系學士和碩士學位後，考入香港城市大學攻讀哲學博士(生物醫學工程)課程。他利用對紡織品的知識，在教授的指導下，與團隊設計出「3D液體二極管系統」。系統可應用於柔性電子產品上；將產品穿在身上後可實時監察使用者的生理數據。鄒龍指，傳統的穿戴式健康監測電子設備，如智能手表的信號會受汗液影響其穩定性，有一定局限性。但新研發可迅速帶走皮膚表面的汗液，提升準確及舒適度。