研發AkkMore新型菇菌脂肪替代品 理大料全國每年減16萬噸二氧化碳

煮西餐忌廉是不可缺少食材，但進食大量忌廉卻有致肥隱憂，長遠亦損健康。理大團隊透過提取天然菇菌中的功能性成分AkkMore成功研發新型菇菌脂肪替代品，團隊初步發現，服用AkkMore配方的實驗組小鼠，能有效預防肥胖和其他代謝疾病、增強腸道健康、調節免疫反應和減少焦慮，研究有待再作臨床研究。團隊發現含AkkMore成分的忌廉，可代替動物忌廉入饌，減低食物中的脂肪及卡路里含量。團隊預計，長遠能減少全國每年25%以上的動物忌廉用量，以及16.1萬噸二氧化碳當量的溫室氣體排放。

理大未來食品研究院及食品科學與營養學系研究團隊透過提取天然菇菌中的功能性成分AkkMore，進行三期動物測試。研究院副院長及副教授、食品科學與營養學系副系主任邱家琪表示，研究發現服用後的實驗組小鼠的腸道微生態較對照組小鼠健康，當中阿卡曼氏菌含量增多，能增強腸道健康，改善代謝及免疫失調和紓緩焦慮等情況，「雖然配方未進行臨床實驗，但團體內有約30人親身食用該成分所製的乳產品，發現當中阿卡曼氏菌含量確實有增多。」

團隊最近基於研發AkkMore的新型菇菌脂肪替代品，研究院核心成員、食品科學與營養學系助理教授(研究)常金輝指，團隊發現含AkkMore成分的忌廉伴侶，若與傳統忌廉搭配使用，可減低脂肪及卡路里含量，保質期亦較一般忌廉製品長達半年，「用該成分製作的雪糕總脂肪含量僅3%，較一般市面上的雪糕減80%，總熱量減少一半。」