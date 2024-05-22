研發AkkMore™新型菇菌脂肪替代品 理大料可為全國每年減16萬噸二氧化碳

煮西餐忌廉是不可缺少食材，但進食大量忌廉卻有致肥隱憂，長遠亦損健康。理大團隊成功開發基於AkkMore™的新型菇菌脂肪替代品，團隊初步研究發現，服用AkkMore™配方的實驗組小鼠，能有效預防肥胖和其他代謝疾病、增強腸道健康、調節免疫反應和減少焦慮，但需再作臨床研究。團隊發現含AkkMore™成份的忌廉伴侶，可代替動物忌廉入饌，減低食物中的脂肪及卡路里含量。團隊預計，長遠能減少全國每年25%以上動物忌廉用量及16.1萬噸二氧化碳當量的溫室氣體排放。

理大未來食品研究院及食品科學與營養學系研究團隊透過提取天然菇菌中的AkkMore™功能性成分，並進行三期動物測試。研究院副院長及副教授、食品科學與營養學系副系主任邱家琪表示，研究發現服用後的實驗組小鼠的腸道微生態較對照組小鼠健康，當中阿卡曼氏菌含量增多，能增強腸道健康，改善代謝及免疫失調和紓緩焦慮等情況，「雖然配方未進行臨床實驗，但團體內有近20人親身食用該成份所製的乳產品，發現當中阿卡曼氏菌含量確實增多。」

團隊最近基於「AkkMore™」的新型菇菌脂肪替代品，研究院核心成員、食品科學與營養學系助理教授(研究)常金輝指，團隊發現含AkkMore™成分的忌廉伴侶，若與傳統忌廉搭配使用，可減低脂肪及卡路里含量，保質期亦較一般忌廉製品長達半年，「用該配方所製的雪糕總脂肪含量僅3%，較使用一般市面上的雪糕減80%，總熱量減少一半。」

常金輝續指，菇菌脂肪替代品成本與植物性脂肪相約。團隊正與理大教學及研究酒店唯港薈GREEN合作，使用研發的忌廉伴侶，製作酒店常規菜單上的甜品，將於下月推出。她又提及，若AkkMore™代替現時市面上的動物忌廉使用量，估計能為全國每年減少25%以上的動物忌廉用量及16.1萬噸二氧化碳當量的溫室氣體排放。