研發GeoAI平台 生成風險指數及地圖 嶺大︰實時報告及預測蚊患

嶺大「GeoAI雲端分析平台」結合GeoAI技術、物聯網平台及地理資訊，透過分析嶺大設置於各區的智能滅蚊燈系統所提供的蚊蟲數量和氣象數據，再加上環境數據(如該區的植物及水源位置等)及食環署的誘蚊器指數，生成了「蚊患風險指數」及「蚊患風險地圖」。指數以1至8顯示，數值愈大表示蚊患風險愈大。市民可以在網上看到該區實時蚊患嚴重程度，平台亦會參考天文台數據，顯示未來三日各區蚊患風險。

蚊子可傳播包括登革熱、日本腦炎和瘧疾等疾病，嶺南大學科學教研組研發一套地理空間人工智能(GeoAI)平台，生成「蚊患風險指數」及「蚊患風險地圖」，可實時監察及預測各區蚊患情況，助控制蚊媒疾病，及供市民實時參考避開蚊患嚴重的地區。

負責該項目的嶺大科學教研組主任王沛欣指出，現時食環署雖有白紋伊蚊誘蚊器指數，但因收集過程繁複，只能於收集數據後兩周至一個月內公布，未能提供實時數據予市民參考，而嶺大的「GeoAI雲端分析平台」能互補不足，收集更多不同的數據以提供實時及預測報告。

她又指，智能系統根據滅蚊燈及氣象報告等收集數據，但市民親身的經驗亦相當重要，故該網站設立通報機制，收集市民大眾被蚊蟲叮咬的個案，「因為被蚊蟲叮咬的個案及市民的目測是最真實的情況，再配合地理空間人工智能技術，才能更準確得知蚊患嚴重的地區情報。」

現時嶺大團隊只提供16個智能滅蚊燈系統，主要集中在九龍東，期望下一階段可以涵蓋中上環、灣仔及各個郊野公園，將系統收集點進一步增至100個。

嶺大蚊患風險平台(geoaimq.ln.edu.hk)可實時提供蚊患指數。是次項目獲得特區政府創新及科技基金夥伴研究計劃及合作夥伴捷寶工程材料有限公司合共提供330萬港元資助，為期約18個月。