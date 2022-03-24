研究指天氣交通開放數據有改善 互聯網協會：管理仍需努力

要邁向智慧城市，開放更多數據應用是重要一環，例如交通工具實時到站時間可透過手機查詢，香港互聯網協會發布第2年本港開放數據評估報告，檢視不同數據類別的數據開放可獲取便利程度、下載、完整性、機器可讀性等指標，本港2021/22年度較2019/20年度得分由69.9分微升至72.4分，當中交通及氣候與天氣得分有實質明顯改善，惟協會指，分數高僅代表有開放發布數據，要實際落實於公共應用、改善服務才是「做得好」，指本港管治數據上有改善空間。

5類較差類別未改善

在16個數據類別中，交通評估得分(85分)比19/20年度升11%，其次氣候與天氣(81.25分)同期升16%。協會解釋，交通數據顯著加分，因去年有更多公共交通服務營運商如九巴、綠色專線小巴在政府「資料一線通」上載實時預計到站數據；天文台也在過去兩年公布包括溫度、風速等數據。其他表現較好類別包括普查及統計、福利、教育。不過，上次報告表現較差5類，包括商業登記、土地、司法安全、房屋及政府運作未見改善。

協會：管治指標較弱

協會亦以全球數據指標為本港對數據管治、能力(官員處理數據架構、能力等)、可獲得程度，以及使用及影響評分，協會指管治屬較弱一環，原因在數據共享框架及管理較差。協會以表現較好的新西蘭為例，指新西蘭設有由統計官員兼任首席數據官，領導各部門協調管理數據，惟本港欠缺這方面管理，協會董事鄭斌彬舉例，即使天文台開放更多數據，但數據呈現形式欠規範，無助數據交換，致未能有效落實應用。

疫情助反思應重視數據管理

協會開放數據小組召集人黃浩華提到，第五波疫情中，當局偶有數據不全情況須改善，舉例對當局說取消公布個案詳情因「已無乜意義」感詫異，認為官員也不重視數據難以單方面要求他們收集及運用數據。他稱理解疫情來得急及嚴峻，未必能夠應付，但正好應反思要做好數據基建，遇突發情況可令數據管理流暢，提升官員對數據管理及重視素養，將來也有助部門之間溝通、協調及做決定。