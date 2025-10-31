研究指教育對減壓幾乎無效，企業仍需透過干預措施降員工壓力。

港大經管學院行為與決策科學研究所與香港優質顧客服務協會最新發表針對員工職場身心健康及壓力干預的研究報告，指出不同級別的員工所面臨的壓力等級差別明顯，而單單依賴職場壓力相關教育對減壓幾乎無效，企業仍然需要透過干預措施降低員工壓力。

是次研究採用流動電話作出問卷調查及提供干預回饋的模式，對受訪員工進行了為期3週的員工壓力調查及干預措施。問卷聚焦於員工在工作中面臨的倦怠感，挑戰性、阻礙性及人際關係壓力及其應對策略。