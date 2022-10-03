研究指過半人對誤解流產原因 團隊為父母提供心理支援

香港大學一項調查訪問913名成人，了解他們對流產或失胎的認識，研究發現，過半受訪者錯誤理解流產原因，部份經歷流產的父母或會因而感到難堪。港大社會工作及社會行政學系認為，研究反映公眾對失胎的事實認識不足，容易歸因於父母，加重他們在哀傷期的心理負擔。

港大：事實上流產大多與醫學原因有關

調查發現，有受訪者誤以為進行劇烈運動、懷孕期間發生性行為、進食特定食物、搬運重物，或長期有壓力等，是直接構成流產的原因。超過九成受訪者以為長期壓力是流產的成因之一；分別有六成半人及五成半人誤以為做劇烈運動或搬運沉重的物件是流產成因。港大社會工作及社會行政學系副教授陳凱欣表示，坊間所謂的流產原因，沒有通過科學考證，本港平均每5名孕婦就有1人曾流產，但部分人對流產的認知有偏離，網上亦有很多有關懷孕的資訊，令孕婦認為懷孕有很多忌諱，但事實上流產大多與醫學原因有關。

陳凱欣建議以「感知性」說話安慰和鼓勵

研究又指，三成人面對安慰流產親友時會說「至少你還有其他你愛的人」，兩成半人會說「你還年輕，將來再有懷孕機會」，一成人會指「也許這是最好的安排」。陳凱欣表示，這類說話屬於「詮釋性」，可能帶來反效果。她建議以「感知性」說話安慰和鼓勵，包括：「哀傷是正常的」、「你的孩子知道你是愛他／她的」，安靜陪伴及用心聆聽流產父母的故事和感受。

團隊為流產父母提供心理及社交支援

陳凱欣又期望，為經歷流產的父母提供由醫院到社區的無縫支援，包括網上心理支援，再轉介至社福機構的輔導服務。團隊又提出，有父母反映，希望醫療人員在引產手術中，使用恰當容器盛載流產嬰兒，或者容許父母有多些時間向流產嬰道別。研究團隊獲馬會捐助，明日起至本月15日會聯同其他社福機構舉辦宣傳周，協助公眾認識流產及掌握相關資訊，亦會推行為期3年試驗計劃，為流產父母提供心理及社交支援。