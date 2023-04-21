研究：年輕護士憂壓力不願晉升 都大倡改善工作環境 助挽留人才

研究由都大護理及健康學院副院長(環球及社區聯繫)及副教授蔡翩翩領導，其團隊於2020年10月至2021年11月期間，深入訪問約50名不同年齡、崗位、任職醫院的護士，了解他們對於管理職級護士角色的看法。

本港醫療系統長期面對人手短缺問題，其中護士工作繁重，加上流失率持續上升，形成惡性循環。香港都會大學調查發現年輕護士較看重工作與生活的平衡，更因憂慮工作量大而抗拒晉升。都大期望研究結果有助醫院管理人員制訂管理策略和建立更理想的工作環境，以挽留護士和吸引新血入行。

戰後嬰兒潮出生者視工作為使命

研究發現，不同世代的護士對工作責任的看法大有不同。在戰後嬰兒潮(1946-1964年)期間出生、較年長的護士，對於晉升管理職位有明確的抱負，並視工作為使命，面對繁重工作時願意犧牲個人生活和興趣。相反，「X世代」(1965-1980年出生)和「千禧世代」(1981-2000年出生)的護士則將護理工作視為「職業」而非「專業」，認為出任高級職位可能會導致工作與生活失衡，因此晉升意欲較低。

有受訪護士直言，護理經理的工作量大但薪酬僅略高於資深護士，辛勞工作未能獲得應有補償。另有受訪護士表示不願意為工作而犧牲家庭及私人時間。

新一代較愛即時通訊軟件溝通

研究團隊同時發現，新一代管理職級的護士因出生在科技發達的時代，普遍喜歡使用即時通訊的流動應用程式溝通和接收資訊。團隊建議醫院管理人員多加運用電子通訊平台，如流動應用程式，以促進跨世代團隊的溝通等。

研究人員希望有關成果有助醫院管理人員制訂跨世代護士團隊的管理策略和建立更理想的工作環境，以挽留管理職級的護士和吸引新一代護士入行，從而使市民受惠。

今次研究獲大學教育資助委員會研究配對補助金計劃資助，研究成果刊登於學術期刊《國際環境研究與公共衞生雜誌》，並將於今年7月在加拿大蒙特利爾舉辦的國際護士理事會大會上發表。相關論文同時獲得2022年都大傑出研究著作獎大獎。