研究：手術後療睡眠窒息症有效降低嚴重患者血壓

阻塞性睡眠窒息症(OSA)是一種兒童常見疾病，亦是年輕人血壓上升、甚至罹患高血壓的風險因素。手術是治療OSA的首選方案，但降低患者血壓的成效屬未知之數。香港中文大學（中大）醫學院進行了全球首個隨機對照研究，評估手術治療對改善OSA兒童患者動態血壓的成效。結果反映手術能顯著降低OSA嚴重患者的動態血壓，對病情較輕者卻沒有同樣效果。此外，參加研究的兒童均屬正常體型，但在術後增磅的話會削弱手術對降低血壓的成效。
中大的臨床研究招募了109名疑似患有睡眠窒息的6至11歲兒童，他們全都並非肥胖，獲安排接受睡眠測試及耳鼻喉科醫生檢查。研究人員分別在開始研究時及參與研究後9個月，為參加者記錄了日間、睡眠期間和24小時平均動態血壓。研究人員亦按參加者的OSA嚴重程度，分析他們的數據。
結果發現，手術治療有效改善患者的病情，其中嚴重患者睡眠時平均每小時阻塞性呼吸暫停次數，由術前的平均23次減少至術後僅4次，顯示大部分個案由病情嚴重轉為輕微至中度病情。手術亦有效降低嚴重患者在睡眠期間的舒張壓（即「下壓」），能反映他們血壓指數與同性別及身高人口血壓平均值差距的Z分數，在術後錄得最大跌幅。病情較輕的患者卻沒有此效果。
然而，手術組患者的體重指標（BMI）較監測組的錄得較大升幅，並同時錄得日間收縮壓（即「上壓」）上升，反映術後出現體重增加，會削弱手術對改善血壓的成效。
本港約5%小學生患有OSA 情況令人關注
另外，中大醫學院過往有研究估算，本港約5%小學生患有OSA，常見症狀包括打鼻鼾、夜汗、睡眠時張開口呼吸等。腺樣體或扁桃腺脹大是兒童罹患睡眠窒息的常見成因，故建議以手術干預作為治療的首選方案。
在威爾斯親王醫院接受睡眠測試的兒童中，每5人便有一人患有嚴重OSA中大醫學院兒科學系系主任李民瞻表示，情況令人關注，尤其是OSA被視為引致兒童集中力不足及行為問題等神經認知缺陷的高危因素；亦與血壓上升、甚至高血壓這些心血管疾病相關，增加日後可能有患上動脈粥樣硬化的風險。
中大醫學院兒科學系副教授陳晶晶表示，兒童患者手術後體重增加可能與身體康復後減少了因睡眠時呼吸困難而繼發的能量消耗有關。由於BMI增加會削弱手術降低血壓的成效，單靠手術治療不足以有效管理睡眠窒息。她指家長在患者術後要留意孩子體重，醫生亦應為患者提供體重管理的建議，例如在術後如何維持健康飲食及恆常運動等。