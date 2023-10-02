研究：手術後療睡眠窒息症有效降低嚴重患者血壓

阻塞性睡眠窒息症(OSA)是一種兒童常見疾病，亦是年輕人血壓上升、甚至罹患高血壓的風險因素。手術是治療OSA的首選方案，但降低患者血壓的成效屬未知之數。香港中文大學（中大）醫學院進行了全球首個隨機對照研究，評估手術治療對改善OSA兒童患者動態血壓的成效。結果反映手術能顯著降低OSA嚴重患者的動態血壓，對病情較輕者卻沒有同樣效果。此外，參加研究的兒童均屬正常體型，但在術後增磅的話會削弱手術對降低血壓的成效。

中大的臨床研究招募了109名疑似患有睡眠窒息的6至11歲兒童，他們全都並非肥胖，獲安排接受睡眠測試及耳鼻喉科醫生檢查。研究人員分別在開始研究時及參與研究後9個月，為參加者記錄了日間、睡眠期間和24小時平均動態血壓。研究人員亦按參加者的OSA嚴重程度，分析他們的數據。

結果發現，手術治療有效改善患者的病情，其中嚴重患者睡眠時平均每小時阻塞性呼吸暫停次數，由術前的平均23次減少至術後僅4次，顯示大部分個案由病情嚴重轉為輕微至中度病情。手術亦有效降低嚴重患者在睡眠期間的舒張壓（即「下壓」），能反映他們血壓指數與同性別及身高人口血壓平均值差距的Z分數，在術後錄得最大跌幅。病情較輕的患者卻沒有此效果。

然而，手術組患者的體重指標（BMI）較監測組的錄得較大升幅，並同時錄得日間收縮壓（即「上壓」）上升，反映術後出現體重增加，會削弱手術對改善血壓的成效。