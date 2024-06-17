研究：若由混合工作回歸長駐辦公室 逾半港打工仔擬離職

新冠疫情讓不少打工仔及僱主改變一向的傳統辦公模式，企業紛紛思考如何提供更靈活的工作環境以挽留人才。全球最大的靈活辦公空間供應商International Workplace Group針對已採用混合工作模式的員工最新一項研究顯示，有85%香港打工仔認為靈活工作安排更能提高幸福感，若僱主要求在辦公室更長時間地辦公，51%員工會考慮離職，比全球平均水平高出14%。 85%認為靈活工作安排 更能提高幸福感 研究針對1,000多名採用混合工作模式的員工，75%受訪者表示自採用混合工作模式後，職業倦怠症狀、即是由長期工作場所壓力引致的綜合症顯著減輕。僅有71%認為薪酬與福利給予他們幸福感；相比之下有85%認為靈活的工作安排更能提高幸福感，顯示工作與生活的平衡相比於薪酬與福利更為重要。

職業倦怠症狀減輕 三分二員工改善身心健康 被問到若僱主要求他們在辦公室更長時間地辦公，51%員工表示將會考慮離職，而這一數據比全球平均水平高出14%。此外，55% 的Z世代員工自疫情以來已經習慣了混合工作模式，他們傾向拒絕恢復回到辦公室工作的強制性安排。 研究又顯示，自由時間的增加會帶來更佳的工作與生活平衡（86%）、更多的運動（54%）、更健康的飲食（58%）以及更好的睡眠質素（68%），這些均有助於降低職業倦怠的風險。總括而言，超過三分之二員工（68%）表示，混合工作模式改善了他們的身心健康。