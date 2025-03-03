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本地
2025-03-03 22:46:16

研究︰香港886個物種 21種已在港滅絕

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曾憲發、余日東、陳輩樂柯嘉敏、劉惠寧。(後排)楊劍煥、羅益奎、蘇英健、許仲康。(吳康琦攝)

曾憲發、余日東、陳輩樂柯嘉敏、劉惠寧。(後排)楊劍煥、羅益奎、蘇英健、許仲康。(吳康琦攝)

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香港城市高速發展，生物棲息地銳減，世界自然基金會過去50年監測數據顯示，全球野生動物種群數量平均銳減73%。本地最新研究報告亦發現，香港886個物種中，與過去的多份研究報告比對，過去100年，有21種已在香港滅絕，232種則有本地滅絕的危機。學者指未來幾年至關重要，各界需攜手合作，倡議政府制定保育策略以保護本地物種。

最新研究報告掀物種滅絕風險

香港戶外生態教育協會及多名本地學者發布最新研究報告《香港生物多樣性現狀2025》，評估數百種陸地和淡水生物本地滅絕風險，涵蓋哺乳類、鳥類、淡水魚等八大動物類群，報告指出鳥類和淡水魚類面臨最大威脅，近半面臨中度至高度滅絕風險。

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為港人所熟悉的喜鵲屬高滅絕風險，在本港的繁殖群體自2000年後減少近六成，它們偏好市區公園、農地等多類開闊生境，由於都市化令開闊綠色空間減少，加上鄉村農田消失令棲息地大減。虎紋蛙作為香港最大低地兩棲動物，同時面對中滅種風險，主因農田消失，加上出現野放情況，香港兩棲及爬行類權威學者劉惠寧指，有人放生在街市所購虎紋蛙，但這些虎紋蛙主要來自泰國繁殖場，有機會導致疾病傳播及雜交，影響本地虎紋蛙生存環境。

大頭龜。(世界自然基金會香港分會提供) 白腹隼鵰。(世界自然基金會香港分會提供) 虎紋蛙。(世界自然基金會香港分會提供)

發展項目區坐落生物棲息地

研究同時推出《香港陸地生物多樣性熱點地圖2025》，列出27個位於保護區系統外關鍵生物多樣性熱點，涉及總面積約67平方公里，佔香港陸地面積約6%；95%受威脅物種可在熱點內發現，但27個熱點，有近半位處已規劃或已落實發展項目區，當中10個在北部都會區內，部分屬私人土地。

世界自然基金會香港分會保育總監陳輩樂指，近八成熱點曾遭受生態破壞，74%關鍵生境正惡化，建議政府檢視《城市規劃條例》法定圖則，特別是涵蓋生物多樣性熱點分區計劃大綱圖，按需要作適當修訂，避免影響生態價值，同時制定全港私人土地保育策略，具有足夠誘因吸引土地擁有者參與保育。

非法捕獵亦是導致生物滅種因素之一，陳輩樂提出在龜類偷獵黑點安裝閉路電視或智能科技打擊盜獵行為，亦可以藉鑒《土沉香物種行動計劃》，由漁護署及警方合作打擊盜獵，保護碩果僅存野生龜，如金錢龜。

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部分熱點屬私人土地，令保育更困難。(李景玉攝) 陳輩樂建議政府制定政策保護發展項目區的熱點及吸引私人土地擁有者參與保育。 (吳康琦攝) 劉惠寧解釋放生及農地減少都會令虎紋蛙面臨滅種風險。(吳康琦攝)

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