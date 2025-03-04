研究︰香港886個生物物種 21種在港消失 四分一有滅絕危機

香港城市高速發展，生物棲息地銳減，世界自然基金會(WWF)過去50年監測數據顯示，全球野生動物種群數量平均銳減73%。有本地最新研究報告發現，香港886個物種中，與過去多份研究報告比對，過去100年，有21種已在港滅絕，232種則有本地滅絕的危機。學者指未來數年至關重要，各界須攜手合作，倡議政府制定保育策略以保護本地物種。

WWF香港分會聯同香港觀鳥會、嘉道理農場暨植物園、香港戶外生態教育協會及多名本地學者昨發布最新研究報告《香港生物多樣性現狀2025》，研究評估數百種陸地和淡水生物本地滅絕風險，涵蓋哺乳類、鳥類、淡水魚等8大動物類群，評估886個物種，與過去多份研究報告比對，過去100年，已有21種物種在港滅絕，例如中國浮蛙、鳳頭鵐、林氏細鯽；超過四分一物種面臨本地滅絕風險，鳥類和淡水魚類面臨最大威脅，近半面臨中至高度滅絕風險。