研與內地推「一程多站」旅遊 李家超倡大灣區建應急機制

李家超舉例，山竹颱風襲港後大量樹木倒塌，但欠缺電鋸，現時本港已有大亞灣應變計劃等應急計劃，建立聯防聯控應急機制可與內地互補，以應對區內防災、救災和應急處置能力。對於有議員指需處理粵港澳三地法律問題，李家超則稱，就目前火災和沉船事故，已有先救援後通報的應急機制處理。

立法會昨舉行特首互動交流答問會，討論「應急安全」等3項「二十大」報告相關議題。特首李家超昨於會上指，香港現時在緊急事故已制定不同應變計劃，而且應急經驗豐富，但硬件資源有限，建議利用自身優勢，與大灣區城市建立聯防聯控應急機制。

李浩然倡建「成文法」法學院

文化旅遊方面，李家超指本港明年將舉辦文化演藝博覽和大灣區文化藝術節等，應該善用品牌性文化旅遊。他提到，內地正發展「一程多站」旅行，若可將香港加入旅遊路線，有助將香港旅遊的吸引力擴散至全世界，舉例「我較為鍾意打功夫就去佛山」，喜歡參觀古城則可到潮州，將香港文化注入旅程，是值得思考的方向。

選委界李浩然提出，雖然香港是「一帶一路」折點，全球發展亦聚焦中東和亞太區，但本港缺乏了解內地、東南亞和伊斯蘭法律的專才，不利整體發展，建議在本地大學開展對非普通法法律地區的研究，甚至建立非普通法的「成文法」的法學院，培養嶄新法律人才。經民聯梁美芬亦建議，本地三間法學院除學習普通法外，更可學習伊斯蘭國家等法律。