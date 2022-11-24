研資局推研究學者計劃 表揚本地學術研發人才 培育研究界新晉

香港理工大學應用社會科學系陳高凌教授是全球首位研究家庭多重受害的學者，主要研究方向包括兒童及家庭多重受害。據陳教授表示，他本人初時是以研究被虐婦女為主，他發現，當中超過三分之一的家庭會同時出現虐兒問題。在一般的家庭中，超過18%會衍生出多種家庭暴力，如虐兒、虐偶、虐老、婆媳衝突等。他指出，專門研究多種家庭暴力的研究文獻甚少，因此便萌生研究家庭多重受害的念頭。

陳教授發現，香港在處理這類問題的服務嚴重切割。他舉例指：「被虐婦女可以進入庇護中心，但如果小朋友同樣受虐待，中心最多只能幫忙轉介至相關機構，變相有兩批社工處理同一個家庭，服務機構之間協作上會有難度。」他表示，香港現有的服務未準備好應付家庭多重受害的個案，他期望未來可以整合服務，及早評估及篩選個案，加快轉介速度。

陳教授這次的研究聚焦在亞太區，包括日本、南韓、內地及台灣。陳教授指出，研究不單只是了解問題，而是希望在過程中推動各地作出改善，並期望在短期內讓社會更了解家庭多重受害的問題。

跨地研究需要耗費大量人力物力，為加快研究效率，陳教授與各地大學教授緊密合作，期望可將研究成果帶到其他地區，亦鼓勵各地大學教授申請當地的研究基金作進一步研究。得知獲得由研資局頒發的「研資局高級研究學者」獎項時，他亦感到非常雀躍，未來他會將一部分獎項經費投放在聘任替假老師及培養新一代研究人員，其餘將用作公幹經費。他指現時香港研究資源比以前多，年輕學者有更多機會，他期望透過這項研究能啓發到年輕學者繼續承接家庭暴力的研究。